Lucas Lima compartilha viagem em família e altura de Theo chama atenção: Está quase do tamanho da Sandy

Super discretos em relação ao filho Theo, Lucas Lima surpreendeu os seus seguidores ao compartilhar um vídeo de uma viagem em família a Disneyland Paris, e mostrar o herdeiro. Vale pontuar que o menino está com oito anos de idade.

Em quase um minuto de gravação, Lucas mostrou diversos momentos do passeio e a alegria de todos, incluindo do herdeiro que apareceu de mãos dadas com a mãe e correndo em direção a um brinquedo.

E teve Disneyland Paris !!!!!!!!! Nunca tinha ido e SEMPRE quis ir! Me lembro quando eu era piá e inaugurou, a gente ainda chamava de Euro Disney e era um MISTÉRIO! Mas que ROLÊ CAMPEÃO!!! É muito tri e bem diferente das outras, baita passeio!!!!! Dia muito tri!

Claro que rapidamente os internautas comentaram sobre o tamanho de Theo, que está quase da altura de Sandy:

O Theo está quase do tamanho da Sandy, como ele cresceu, disse uma.

Hahaha nem precisa ver a carinha do Theo pra imaginar a alegria. Pelo brilho nos olhos da criança grande que o Lucas é, já dá pra ver a felicidade da família toda, escreveu outra.

É muito estranho ver vc e a Sandy com um filho deste tamanho!, comentou uma terceira.

E o Theo que já está do tamanho da Sandy? Kkkkk, se divertiu outra.