Após derrubar bolo de aniversário, Carolina Dieckmann se manifesta e rebate críticas: - Que pensamento feio

Carolina Dieckmann completou 45 anos de idade no último sábado, dia 16, e foi super homenageada por amigos, fãs e familiares nas redes sociais. Para celebrar a data especial, a aniversariante reuniu algumas pessoas e cantou o famoso parabéns.

Em seu feed, Carol compartilhou um vídeo da celebração e mostrou o momento em que acidentalmente derrubou o bolo de aniversário no chão:

E o primeiro pedaço do bolo foi?pro chãooooooooo kkkkkkkkk, brincou ela.

Após a repercussão do vídeo, Carol acabou sendo criticada por alguns internautas que falaram que a atriz deixou cair o bolo propositalmente. A atriz então decidiu gravar alguns vídeos para se pronunciar sobre os comentários:

- No vídeo que o bolo que caiu, eu comecei a ver uns comentários maldosos dizendo que eu joguei de propósito o bolo e eu fico pensando, eu estou muito feliz, isso não me abala, mas isso me preocupa. Que pensamento feio achar que joguei meu bolo de propósito no chão. Não, eu não joguei meu bolo de propósito no chão, nunca faria isso.

Em seguida, ela explicou que não houve desperdício de comida:

- Todo mundo comeu o bolo. O vídeo que eu postei, se vocês olharem, o bolo caiu em pé. Todo mundo comeu o bolo... Não teve desperdício de comida. Teve um acidente de um momento alegre e foi tão mágico que o bolo deu uma cambalhota e caiu em pé. Pra quem pensa nisso, presta atenção. O tipo de coisa que está nutrindo... Não julgue as pessoas.

No final, Carolina agradeceu as mensagens de carinho:

- Obrigada pelas demonstrações de carinho, estou me sentindo muito amada. Não só pelas pessoas que conheço, mas pelo um monte de gente que não conheço. Estou indo dormir preenchida desse amor. Queria agradecer de novo. E espalhem coisas boas, pra dentro e pra fora.