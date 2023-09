Murilo Rosa lamenta morte do pai: Eu morria de medo desse momento chegar e ele chega né?

Murilo Rosa usou as suas redes sociais para lamentar a morte do seu pai, Seu Odair. O ator, de 53 anos de idade, postou um carrossel de fotos e falou do momento difícil em sua vida.

PAI. Eu não estou preparado para perder você. Eu morria de medo desse momento chegar e ele chega né? É muito duro, estranho, bruto. Mas esse momento chegou e você estava nos braços do amor da sua vida, da sua Maria, da sua senhora, de nossa senhora. Eu não perderei você nunca, você estará comigo pra sempre. Você é o melhor pai do mundo e que benção ter sido educado e criado por você.

Em seguida, ele falou da alegria em ter compartilhado diversos momentos com o pai:

Que alegria a minha conviver com alguém tão carismático, tão bondoso, tão figura e tão especial. Que parceria exemplar nós temos. Quantas celebrações tivemos juntos, pai, que único. Um exemplo de como tem que ser um pai e um filho. Conversar com você é como conversar com Deus, e o Pai nosso agora pra mim tem esse significado: Pai nosso que estais nos céus.

Obrigado por me ensinar o significado da palavra ENTUSIASMO, que é ter Deus dentro de si e ter a capacidade de realizar e transformar. Pai, você realizou e transformou nossas vidas, você nos deu tudo. O seu amor, o seu carinho, o seu incentivo, as suas palavras sempre foram pra mim um Porto Seguro. Estamos juntos sempre e pra sempre, porque conviver com você é tornar a nossa vida única. Te amo tanto, mas tanto que eu nem sei como escrever isso. Não imagino a minha vida sem você, por isso continuarei sem imaginar. Você está comigo e com nossa família sempre!