Botafogo dispara contra arbitragem após gol anulado: 'Para deixar o campeonato animado'

O Botafogo não digeriu a derrota para o Atlético-MG por 1 a 0, neste sábado, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Brasileirão, muito pela decisão da arbitragem em anular um gol polêmico marcado por Diego Costa, que seria o de empate do clube carioca. A diretoria foi até a coletiva de imprensa do técnico Bruno Laje para criticar a postura dos árbitros. Sobrou até mesmo para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Infelizmente de novo a gente vê um erro capital, inaceitável da arbitragem. Por mais que o assistente Bruno Raphael Pires tenta nos explicar, com toda a educação, não nos convence. Tivemos um lance com o Flamengo em que o gol contra do Marlon não foi anulado mesmo com Bruno Henrique impedido. Nós conversamos com a CBF, e hoje o critério é diferente. Hoje tivemos um gol legal anulado, e a explicação é que o zagueiro se preocupa com Diego Costa. Vocês podem olhar o lance por diversas vezes: o Diego Costa está parado, o zagueiro está marcando o Janderson e tira a bola como tinha que tirar, e a bola sobra no pé do Diego, que faz o gol. Isso é inaceitável. O Botafogo vai brigar até o final no campeonato", disse o diretor executivo de futebol do clube, André Mazzuco.

O dirigente citou o lance como um "erro capital da arbitragem". "Estou aqui em respeito à direção técnica, aos jogadores e aos torcedores, mas falando que estamos cansados. De repente quem tinha de estar aqui era o Ramon (Abatti Abel, árbitro), Guarizo (Rodrigo, VAR) e o Bruno (Raphael Pires, auxiliar) dando explicação porque sempre nós que temos de vir aqui, botar a cara e reclamar. E é triste porque os clubes têm reclamado em toda rodada, os clubes vão à CBF, e a gente vê que nada acontece. Em toda rodada vamos à CBF e nada acontece. Mais uma vez o Botafogo é prejudicado num erro capital da arbitragem", afirmou.

O coro foi seguido pelo técnico Bruno Lage, que indicou que o Campeonato Brasileiro estaria sendo manipulado para que tenha emoção até o final. O treinador afirmou que "coisas duvidosas" estão acontecendo nas últimas rodadas.

"Reforço a posição do meu diretor e vou meter ainda mais o dedo na ferida. Cheguei aqui há dois meses e sinto que há critérios muito diferentes em outros tipos de jogos. Dá a sensação que se quer que o campeonato continue animado até o fim. Já vi muitos lances de outros VARs em outros jogos com um critério completamente absurdo e, contudo, o que aconteceu nos últimos dois jogos têm nos prejudicado. Lamentavelmente tem acontecido muitos erros e não é só nos nossos jogos. São em outros jogos, o que de alguma forma tem contribuído para que a classificação continue equilibrada. Muitas coisas duvidosas e lances inexplicáveis têm beneficiado e prejudicado equipes", afirmou o treinador.

Bruno Large garantiu que fará o que for preciso para levar o clube até o título brasileiro. Com a segunda derrota consecutiva na competição, o Botafogo viu a vantagem para o Palmeiras cair para sete pontos. O próximo desafio é diante do Corinthians, na sexta-feira, às 20h, na Neo Química Arena.

"Só quero reforçar ainda mais isso: estamos com muita energia. Se tiver que ser contra tudo e contra todos, nós vamos contra tudo e contra todos. Para nos vencer, tem que ser dentro da igualdade. Podem até nos botar num campo de batatas que vamos com tudo. Não podemos ir contra coisas que não controlamos. Tem que haver maior critério. Parece que faz mal ao campeonato que as coisas fossem decididas muito cedo. Reforço é isso: se é contra tudo e contra todos, nós vamos contra tudo e contra todos", afirmou.

DIEGO COSTA RECLAMA AINDA NO GRAMADO

Dentro de campo, Diego Costa já mostrou total irritação com a decisão da arbitragem de anular o gol de empate do Botafogo. O atacante foi falar inúmeras vezes com o árbitro e não o poupou de críticas quando questionado sobre o lance.

"Está claríssimo que foi gol legal. Acho que eles aí meteram a mão na questão da interpretação. Nem pensou, nem olhou muito. Sabemos que para a competição ficar mais atrativa tem que deixar o Botafogo mais próximo dos adversários", disse.