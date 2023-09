Mais 143 estudantes são atendidas por mutirão do ‘Lentes do Saber’ de Diadema

O sábado (16) foi de cuidado à saúde ocular para um grupo de 143 alunos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental I, da rede municipal de Educação de Diadema. Todos eles passaram pela avaliação médica com os residentes e especialistas do Centro de Oftalmologia, do Quarteirão da Saúde, como parte das ações do Programa “Lentes do Saber”.

Segundo a mãe Dulce Sousa dos Santos, quando o filho Gustavo Sousa dos Santos ia ler alguma coisa, algumas vezes acabava franzindo a testa, forçando a leitura. “Além disto, ele sempre apresentava uma coceira no olho esquerdo. Então passar nesse mutirão está sendo maravilhoso”.

A coordenadora do Serviço de Educação Inclusiva de Diadema, Ana Claudia Martins, faz o destaque para o papel inclusivo e importância social do Lentes do Saber. “A ação traz a oportunidade dos nossos estudantes acompanha

rem as aulas com dignidade. A igualdade de direito e justiça social, para que todos que precisem, sejam assistidos pela saúde, tendo assegurado a oferta dos óculos gratuitamente”.

Os estudantes que apresentaram necessidade de óculos, como o Gustavo, já puderam escolher a armação desejada. “Escolhi um modelo de óculos com a cor vermelha, porque sou flamenguista”, afirmou. Os alunos receberão em breve a convocação para receber o item escolhido já com a lente de acordo com a necessidade apontada.

Já aqueles que apresentaram outro comprometimento da visão saíram do mutirão com encaminhamentos para subespecialidades da oftalmologia para iniciar o tratamento. A coordenadora do Quarteirão da Saúde, Maria Cláudia Vilela, explica. “Dos 143 pacientes que compareceram à convocação do mutirão, 45 foram encaminhados para acompanhamento nas subespecialidades. Tivemos casos de estrabismo, retina, glaucoma, entre outros. O que só reforça a importância do Lentes do Saber, pois mais do que ajudar aqueles que precisam dos óculos, vai possibilitar iniciar de forma rápida e breve o cuidado em saúde ocular desses estudantes evitando reduzindo os riscos à visão.”, afirmou.

Andreia Moraes Costa é mãe de um dos alunos beneficiados, Henrique Filiphe Moraes de Oliveira Alves, estudante da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Mário Santa Lúcia, no Jardim Ruyce. Ela elogiou a iniciativa e o atendimento. “Até agora estão sendo ótimos. Essa é a primeira vez que o Henrique passa com um oftalmologista e ele reclamava de dor de cabeça e a escola apontou que ele não enxerga quando senta longe”.

Para 2023 foram programados, ao todo, quatro mutirões. O próximo e último deles acontece no dia 7 de outubro, apenas para estudantes convocados pela rede de educação municipal. A Gestão reforça o alerta sobre a importância do comparecimento para garantir a prioridade no atendimento, já que a Prefeitura não reagenda as avaliações. Para estimular a participação dos alunos e diminuir o número de faltas no mutirão, a Secretaria Municipal da Educação vai disponibilizar transporte gratuito das escolas envolvidas até o Quarteirão da Saúde.

Balanço

O Programa Lentes do Saber teve início em outubro do ano passado, dentro das ações do Projeto Prefeito Amigo da Criança, e é uma parceria entre as secretarias de Educação e Saúde. Desde então, 6.246 estudantes do 1º ao 5º ano e EJA (Educação de Jovens e Adultos) foram triados com teste de Snellen (acuidade visual) nas próprias unidades escolares. Desses, 2.076 apresentaram algum comprometimento visual durante teste de Snellen (de acuidade visual) em suas escolas de origem e foram convocados para mutirões oftalmológicos no Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde. Desde que foi criado, o programa já entregou 464 óculos.