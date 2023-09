Flamengo e São Paulo começam a decidir a Copa do Brasil hoje

Flamengo e São Paulo entram em campo para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil hoje, às 16h, no Maracanã, em confronto que não só reúne dois dos principais clubes do futebol como também uma clássica rivalidade regional: Rio de Janeiro contra São Paulo. Os dois Estados jogaram pelo troféu da competição em outras três ocasiões, sendo uma delas a decisão mais recente, de 2022, entre Flamengo e Corinthians, quando os cariocas saíram vencedores. No retrospecto histórico, no entanto, a vantagem é dos times paulistas.

O rubro-negro esteve na primeira final interestadual, em 2004. Naquela temporada, o representante de São Paulo foi o Santo André, que chegou pouco cotado, mas ganhou o título dentro do Maracanã, apos empate por 2 a 2 no primeiro jogo (no então Parque Antártica) e vitória por 2 a 0 no Maracanã. No ano seguinte, outra zebra: o Paulista (de Jundiaí), recheado de jogadores que até foram para a Seleção Brasileira posteriormente, superou o Fluminense sem sofrer nenhum gol nas partidas decisivas.

Somente 17 anos depois é que os cariocas levaram a melhor pela primeira vez, quando Flamengo e Corinthians decidiram a edição de 2022 pouco tempo após fazerem as quartas de final da Libertadores da mesma temporada, quando os cariocas levaram a melhor. Era a chance de vingança para os paulistas.

O rubro-negro, comandado por Dorival Júnior, vivia um ótimo momento, já que estava garantido na final continental, enquanto o alvinegro, de Vítor Pereira, tinha sua última chance de levantar um título no ano e encerrar o jejum de 13 sem conquistar a Copa do Brasil. O primeiro confronto, na Neo Química Arena, terminou empatado por 0 a 0, jogando todas as emoções para o Maracanã, que receberia a segunda partida.

No tempo normal, igualdade por 1 a 1, e o desfecho foi para os pênaltis. Filipe Luís iniciou a disputa desperdiçando para o Flamengo. Com isso, bastava para o Corinthians acertar suas penalidades para sair campeão, até que Fagner chutou na trave. Nas alternadas, Mateus Vital isolou sua cobrança e o gol derradeiro ficou nos pés de Rodinei, que converteu e garantiu o troféu para o clube da Gávea.