AD Santo André vence em Sorocaba e lidera Paulista de Basquete

A AD Santo André venceu ontem à tarde, fora de casa, no Ginásio de Esportes Gualberto Moreira, o Pró-Esporte/Sorocaba pelo placar de 58 a 42 e assumiu a ponta do Campeonato Paulista de Basquete Feminino, com seis pontos. Já as donas da casa somaram a terceira derrota consecutiva e seguem na lanterna, com três.

Para vencer o duelo, a AD Santo André emplacou forte marcação na defesa e teve mais eficiência ofensiva para manter a invencibilidade na competição. Já as donas da casa passaram a maior parte do jogo com dificuldades de passe e erraram muitas bolas arremessadas para a cesta.

O confronto realizado no Interior valeu pela terceira rodada da fase classificatória do Paulista. Antes do Pró-Esporte, as andreenses já haviam vencido nesta temporada do estadual o Ourinhos Basquete/Smel/Aobe, por 76 a 44, e o Bax Catanduva, por 82 a 69 – as duas partidas foram realizadas no Ginásio Municipal Laís Elena, em solo andreense.

Os números do time de Santo André impressionam. Em três rodadas, a equipe comandada pelo técnico Rafael Souza Choco anotou 216 pontos e sofreu 155 – saldo de 61.

A próxima partida da AD Santo André será no dia 26, contra o São José Basketball, no Ginásio Pedro Dell’Antonia. O confronto está marcado para começar às 19h30. Já o Pró-Esporte/Sorocaba viaja até Campinas para enfrentar o Unimed no Tênis Clube, também às 19h30.