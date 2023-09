Tigre empata com São José-RS e se complica na Série C

O São Bernardo FC empatou na tarde deste sábado (16) por 1 a 1 com o São José-RS o confronto válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Com o resultado, no Estádio 1º de Maio, o Tigre chegou aos quatro pontos na tabela, mas pode começar a semana fora da zona de classificação à semifinal – para isso, o Operário precisa vencer o líder Brusque, neste domingo às 19h, em Santa Catarina.

A partida deste sábado foi bastante equilibrada. Empurrado pela torcida, que não pagou ingresso para comparecer ao estádio, o São Bernardo conseguiu abrir o marcador com João Carlos, aproveitando uma bola cruzada na área aos 30 minutos do primeiro tempo.

O empate dos gaúchos aconteceu na segunda etapa, aos 15 minutos, com Thayllon. Em campo, o juiz Paulo Henrique de Melo Salmazio anotou impedimento, mas o árbitro de vídeo reviu o lance, apontou posição legal do jogador do São José e validou o gol.

O São Bernardo não se abateu e seguiu criando boas oportunidades, mas, nos minutos finais, o zagueiro Helder foi expulso, dificultando as coisas para os anfitriões. Assim, o lanterna São José conquistou seu primeiro ponto no quadrangular.

Na próxima rodada, sábado que vem, o Tigre volta a enfrentar o São José. A partida está marcada para as 16h no Estádio Francisco Novelletto Neto, mais conhecido como Passo d’Areia, localizado em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.