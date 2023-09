João Félix comanda goleada sobre o Bétis e Barcelona dorme na liderança do Espanhol

Sob o comando de João Félix, o Barcelona venceu o Bétis por 5 a 0 no estádio Olímpico e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol. Com o resultado desta 5ª rodada, o time de Xavi Hernández continua invicto na competição e ganha confiança para a estreia na Liga dos Campeões, que acontece na próxima terça-feira. Também neste sábado, o Mallorca venceu o Celta de Vigo por 1 a 0.

O Barcelona já começa a se acostumar com o estádio Olímpico Lluís Companys enquanto o Camp Nou passa por reformas, que estão previstas para acabar apenas em 2026 - a previsão é que o clube volte para a sua casa a partir de novembro de 2024. O time jogará na nova casa contra o Royal Antuerp na próxima terça-feira, pelo Grupo H da Liga dos Campeões.

No gramado do Olímpico, João Félix comandou o Barcelona. O jovem português abriu o placar e depois fez um lindo corta-luz para Lewandowski ampliar. Ferrán Torres, de falta, João Cancelo, e o brasileiro Raphinha fecharam a goleada na Catalunha. O gol de bola parada, inclusive, foi o primeiro desde a saída de Lionel Messi, em 2021.

Pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona permanece invicto e assumiu provisoriamente a primeira posição, com 13 pontos, mas ainda pode ser superado pelo Real Madrid, que tem 12 e joga neste domingo contra a Real Sociedad. Do outro lado, a derrota mantém o Bétis com 7 pontos.

Também neste sábado, o Mallorca visitou o Celta de Vigo e venceu por 1 a 0, com gol de Muriqi na reta final do segundo tempo. O resultado afasta o clube da zona de rebaixamento, agora com 5 pontos, e mantém o time da casa com apenas 4.