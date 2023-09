Ferroviário ganha da Ferroviária e se sagra campeão invicto da Série D

O futebol brasileiro conheceu, neste sábado, seu primeiro campeão nacional da temporada 2023. No estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), o Ferroviário-CE se tornou campeão da Série D do Campeonato Brasileiro ao superar a Ferroviária por 2 a 1, no jogo de volta da final. Como haviam empatado sem gols na ida, em Araraquara, o time cearense ficou com o título, de maneira invicta. Em 2018 já tinha sido campeão da Série D pela primeira vez.

Junto com os quase xarás, os semifinalistas Athletic-MG e Caxias-RS também conquistaram o acesso e tomaram a vaga de Manaus-AM, América-RN, Altos-PI e Pouso Alegre-MG, rebaixados da Série C. O artilheiro desta edição foi Eron, que anotou 14 gols com a camisa do Caxias.

Com o título invicto, o Ferroviário quebra uma marca que não acontecia desde 2016, quando o Volta Redonda-RJ venceu a Série D de forma invicta. Já em torneios de mata-mata, o campeão invicto mais recente é o Palmeiras de Abel Ferreira, que foi campeão da Copa do Brasil de 2020 sem nenhuma derrota.

A campanha do Ferroviário foi irretocável. Sob o comando do ex-jogador Paulinho Kobayashi, o time cearense retorna à Série C após o rebaixamento no ano passado. Ao todo foram 25 jogos, com 16 vitórias e nove empates. Terminou líder do Grupo 2, passou pelo Princesa de Solimões-AM na segunda fase e Nacional de Patos-PB nas oitavas. Já nas quartas, conquistou o acesso contra o Maranhão-MA. A vaga na final veio após eliminar o Caxias-RS.

Apesar do vice-campeonato, a Ferroviária não tem o que reclamar, Após o rebaixamento no Campeonato Paulista, o time ficou com a última vaga do Grupo 7. Na fase eliminatória, passou pelo Hercílio Luz-SC na segunda fase, o Anápolis-GO nas oitavas e conquistou o acesso contra o Sousa-PB, voltando à Série C após 21 anos. Já na semifinal, despachou o Athletic-MG.

A partida no Presidente Vargas começou a todo vapor. Logo com um minuto, no primeiro ataque, Ciel finalizou cruzado, o goleiro Saulo deu rebote e o atacante serviu Deizinho que só empurrou para as redes. Os donos da casa seguiram pressionando e por pouco não ampliaram com Mattheus Silva, mas Vitor Silva salvou em cima da linha.

Após a parada de hidratação, a Ferroviária cresceu. O time paulista reclamou que a bola havia entrado após um cabeceio, mas com imagens inconclusivas do VAR, ficou mantida a decisão de campo e sem gol. Melhor em campo, a Ferroviária chegou ao empate aos 38. Vitor Barreto recebeu no lado esquerdo e mandou colocado, no ângulo. Um belo gol. Na reta final, o Ferroviário voltou a pressionar, mas parou em grandes defesas do goleiro da Ferroviária.

Na segunda etapa, o Ferroviário voltou com a mesma postura de pressionar nos minutos iniciais. A estratégia funcionou aos seis, quando o artilheiro Ciel completou o cruzamento de Kadu Barone e colocou os donos da casa em vantagem novamente. O gol deixou o time cearense em posição confortável, seguindo pressionando a Ferroviária, que se fechou no campo de defesa.

Os donos da casa seguiram superiores boa parte da segunda etapa. Com mais posse de bola, por pouco Ciel não liquidou. Primeiro o atacante não chegou a tempo de completar o cruzamento. Depois, recebeu livre na área, mas parou no goleiro da Ferroviária.

Na reta final, a Ferroviária por pouco não empatou em cobrança de falta de Judá, que parou no travessão. Depois do lance, o Ferroviário prendeu a bola no campo de ataque e administrou o resultado até o apito final, para se sagrar campeão da Série D.