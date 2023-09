Brasil garante seis atletas em 11 finais por aparelhos na Copa do Mundo de Ginástica Artística

Os atletas brasileiros tiveram uma grande apresentação neste primeiro dia de Copa do Mundo de Ginástica Artística em Paris. Foram nada menos de 11 vagas para as finais, divididas entre seis atletas. Flavia Saraiva, de volta às competições internacionais no ano, e Arthur Nory e disputarão três medalhas cada, enquanto Rebecca Andrade, Jade Barbosa, Diogo Soares e Bernardo Miranda também brigarão por pódio.

Flavia Saraiva, com 13.300, e Jade Barbosa, com 13.150, disputarão juntas a final do solo. Flavinha ainda se garantiu nas decisões de assimétricas (13.750), ao lado de Rebecca Andrade, que foi melhor no aparelho, com 14.550 e na trave.

Arthur Nory fez a quinta melhor apresentação no solo, avançando com 13.750. Repetiu a posição no salto, com 14.300, e foi ainda melhor na barra fixa, em 4º, com 14.100, logo atrás de Bernardo Miranda Actos, que fez 14.350 e ainda disputará medalha na paralela, com 14,250.

"Vamos que vamos", três finais", celebrou Nory, maior esperança de ajudar a equipe masculina a se garantir em Paris-2024. Sem Cvaio Souza, machucado, ele terá a missão de comandar o time nacional.

Nome ainda pouco conhecido da seleção brasileira, Diogo Soares fez bonito em sua apresentação no cavalo com alças. Com prova perfeita, sem erros, avançou à final com a quinta melhor nota: 14.250. Com 13.800, o atleta não se classificou na paralela. Ele ainda ficou fora da disputa das argolas, com 12.650.