Brasil fecha série contra Dinamarca com vitória nas duplas e time está nos playoffs da Davis

O Brasil fez bonito nos confrontos com a favorita Dinamarca, em Hillerod, e está de volta aos playoffs do Grupo Mundial da Copa Davis. Neste sábado, Rafael Matos e Felipe Meligeni ganharam, o jogo de duplas por 2 a 1, fechando a série em 3 a 0.

Depois das vitórias de Thiago Monteiro e Thiago Wild na sexta-feira, a dupla nacional entrou na quadra dura e coberta dinamarquesa com a missão de fechar a série melhor de cinco. E cumpriu bem seu papel, garantindo a classificação de virada.

Matos e Meligeni lutaram bastante no primeiro set, mas acabaram caindo no tie-break, por 7/6 (&/5) diante de Johannes Ingildsen e Christian Sigsgaard. Em parcial sem quebras até o 6 a 6, os brasileiros ainda salvaram um match point antes de saírem em desvantagem.

O segundo set, porém, começou de maneira diferente, com Matos e Meligeni abrindo logo 4 a 1. Depois de desperdiçarem três sets points com 5 a 3 e verem os dinamarqueses reagirem, eles fecharam com nova quebra e 7 a 5.

O set decisivo começou com a impressão que a virada viria de maneira tranquila, com 3 a 0 para o time brasileiro. Mas em nova reação dinamarquesa, 3 a 3 no placar. Foram três match points desperdiçado por Matos e Meligeni com 5 a 4 e a definição foi novamente para um tie-break. E a vitória foi verde e amarela com 7/5 em golpe forte de Mattos e muita festa, com abraços entre comissão técnica e os demais jogadores do lado de fora e alívio na quadra. Os brasileiros ainda fizeram uma ciranda para celebrar o maiúsculo resultado.

Depois da definição, Marcelo Demoliner e Elmer Moeller ainda entraram em quadra para um jogo amistoso. E o dinamarquês levou a melhor, ganhando por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 6/7 (6/8) e 10/4 em um super tie-break.