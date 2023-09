Palavra do leitor

Terreno da Pan

‘Cacau Show dá maior lance por área da Chocolates Pan’ (Economia, ontem). Tendo em vista que o número de casos de câncer tem crescido, e por tratar-se de doença que ainda causa muitas mortes, sugiro que no terreno da Pan o governo do Estado construa uma filial do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo) para atender toda a nossa região. O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – Octavio Frias de Oliveira é uma das unidades do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com atendimento exclusivo para pacientes da rede pública de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde). O Icesp já atendeu milhares de pacientes do SUS, sendo que muitos permanecem em atendimento. O Icesp se consolidou como referência no atendimento oncológico do país, com elevada qualidade técnica, e desenvolvendo pesquisas e atividades de ensino em todas as áreas relacionadas à oncologia. A sociedade civil, os órgãos de imprensa, as Redes Femininas de Combate ao Câncer da região, Maçonaria, Rotarys, Lions e demais segmentos deveriam arregaçar as mangas e levar adiante essa ideia que vai ajudar muito os portadores de câncer.

Roberto Canavezzi

São Caetano

Bicas públicas

Poucas coisas são tão tradicionais no Grande ABC quanto as bicas públicas de São Caetano. Há algum tempo essas bicas têm sido relegadas ao abandono pela administração municipal. Basta dar uma volta nos endereços divulgados pela própria Prefeitura para constatar essa situação. E agora todas foram fechadas. Nas bicas, a informação sobre o fechamento é muito precária e ao acessar o site do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) de São Caetano, o que se encontra é esse Aviso aos Moradores. É um aviso muito precário, superficial, que, na prática, nada informa à população que com muita frequência fazia uso desse serviço. O Saesa dispõe de um canal de comunicação muito bonito, chamado Fala Saesa!. No entanto, não funciona. Várias tentativas de comunicação foram feitas ao longo do dia sem sucesso. Na minha humilde opinião de munícipe, a população de São Caetano merece, no mínimo, explicação um pouco melhor.

Pedro Agnaldo De Toni

São Caetano

Atos terroristas

‘Supremo condena morador de Diadema a 17 anos de prisão’ (Política, dia 15). Que decepção! E que vergonha para o País ter dois ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) – pelo jeito, como leais serviçais de Jair Bolsonaro, como André Mendonça e Nunes Marques – que se negaram a admitir que houve tentativa de golpe de Estado, em 8/1, em Brasília. Grave movimento esse em que milicianos criminosos, sob comando do ex-presidente, depredaram prédios, móveis e pertences históricos do STF, do Congresso e do Planalto. E, nesse início de julgamento de 1.390 vândalos que cometeram o “crime por multidão”, em que três destes já foram condenados de 14 a 17 anos de prisão, foi de estarrecer ver esses dois ministros, sem se ruborizar, afirmarem que não viram tentativa de golpe de Estado. Mesmo sabendo que, em provas colhidas e inseridas nos autos, os próprios manifestantes clamavam por derrubada do poder do recém-eleito Lula.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)