A prova da negligência

Trata-se de caminho inescapável. É tão grande a quantidade de evidências mostrando que, mesmo avisado diversas vezes sobre a iminência de uma tragédia, o governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) não tomou providências necessárias para evitar a morte da estudante Isadora Custódio, 5 anos, atingida por galho enquanto brincava no parquinho da Emeb Lauro Gomes, em São Bernardo, que a polícia deve priorizar a linha de negligência do Poder Executivo no processo de investigação sobre as causas do infausto episódio, que comove o Brasil desde a última segunda-feira. A indicação da necessidade de poda feita pelo então vereador Hiroyuki Minami praticamente comprova a omissão do município.

Datado de 12 de maio de 2020, o pedido formal de Minami, do mesmo partido de Morando e atual secretário do governo são-bernardense, não deixa dúvida sobre a urgência da intervenção da Prefeitura na escola municipal para garantir o “bem-estar da comunidade”. O Paço chegou a responder à indicação – sete meses depois! –, informando que o serviço seria incluído no cronograma de atendimento da Secretaria de Serviços Urbanos. Porém, não deu previsão nem informou se a poda foi realizada. Dadas as proporções físicas do galho que atingiu e matou Isadora, é de se desconfiar se o compromisso do governo foi realmente efetivado pelos servidores nos últimos dois anos. Cabe à polícia investigar.

Amanhã, terá passado uma semana desde a morte da estudante, e a Polícia Civil certamente deve fazer um balanço sobre o andamento das investigações. Trabalhar com transparência e fornecer informações são medidas essenciais para passar à sociedade a certeza de que a interrupção trágica da existência de Isadora Custódio não ficará impune. A complexidade do episódio deve demandar tempo razoável para a conclusão dos trabalhos, mas a revelação de que a administração do prefeito Orlando Morando foi oficialmente avisada sobre a possibilidade de uma tragédia na escola de educação básica Lauro Gomes deve ser tratada de forma prioritária pelas autoridades. Este Diário seguirá atento.