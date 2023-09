Atlético de Madrid leva 3 a 0 do Valencia e despenca na tabela do Espanhol

O Atlético de Madrid fez uma partida irreconhecível neste sábado e perdeu por 3 a 0 para o Valencia, no estádio de Mestalla, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. O "chocolate" faz o time comandado por Diego Simeone despencar na tabela de classificação.

Com a derrota, o Atlético de Madrid deixou a zona de classificação para a próxima edição da Liga Europa e ficou estacionado com apenas sete pontos. Vale lembrar que ainda tem um jogo em haver, diante do Sevilla, pela quarta rodada. A partida foi adiada por causa de uma tempestade. Já o Valencia encostou no G-4, com nove.

O Valencia definiu a vitória ainda no primeiro tempo. Aos cinco minutos, Serci Canos cruzou para Hugo Duro mandar no ângulo do goleiro Oblak. O gol matou com toda a estratégia do técnico Simeone, tanto que o Atlético de Madrid ficou perdido na partida.

Pressionando o adversário, o Valencia chegou ao segundo gol aos 33. Duro invadiu a área, deixou o zagueiro adversário no chão com um bonito corte e tocou na saída de Oblak para fazer mais um. E o placar só não foi ainda mais elástico no primeiro tempo graças ao goleiro do Atlético, que fez boas defesas.

O panorama do segundo tempo não mudou. O Valencia continuou com mais volume de jogo e transformou o Atlético em presa fácil. Aos nove, Javi Guerra arriscou de longa distância e fez o terceiro. Antes do apito final, Oblak evitou a goleada ao fazer um milagre na tentativa de Pepelu, mas não escondeu a frustração com a derrota ao balançar a cabeça repetidas vezes durante a partida.

Ainda neste sábado, o Athletic Bilbao chegou aos dez pontos ao derrotar o Cádiz (sete) por 3 a 0, dentro de casa. Com isso, coloca-se na briga pela liderança com Real Madrid, Girona e Barcelona.