Mauá ganha mais GCMs para atuar na cidade

O processo pode ser longo e árduo, mas pode valer muito a pena. Diga isso aos 96 novos agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) de Mauá que acabaram de se formar no treinamento obrigatório de três meses. Ao longo de um ano foram provas, testes, até a formatura realizada na manhã de sexta-feira, no Paço Municipal de Mauá. Um momento de muito orgulho e emoção presenciado por parentes e familiares, presentes na arquibancada que foi montada próximo do Ginásio Poliesportivo Celso Daniel.

“Sempre foi um compromisso da nossa gestão trabalhar para estruturar a GCM, com infraestrutura, equipamentos e ampliar o contingente. E o momento chegou. Contratamos esses 96 que se formaram, e agora queremos viabilizar o chamamento de mais um grupo de aprovados no concurso”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira (PT). Os novos agentes serão inseridos gradualmente nos plantões e nas rotinas da corporação, a partir desta semana.

Essa contratação de reforço estabelece um marco inédito nos quase 56 anos de história da GCM de Mauá. Pela primeira vez, houve paridade 50% de vagas, entre homens e mulheres. O fato foi celebrado e comemorado pela vice-prefeita e secretária de Políticas Públicas pela Mulheres, Celma Dias. “Fico emocionada de viver esse momento. Mais uma comprovação de que a mulher pode exercer a função e estar onde ela quiser e também uma demonstração de valorização do papel da mulher dentro do nosso governo, inclusive atuando em forças de segurança”, comentou Celma Dias, que estava ao lado de outra pioneira da GCM de Mauá. Solange Montesanti é a primeira comandante do sexo feminino da corporação.

Os 96 formandos iniciaram o treinamento em 12 de junho. Inicialmente foram selecionados 100, porém houve três desistências e uma reprovação durante o curso. A capacitação teve 27 disciplinas, distribuídas em oito módulos, que somaram carga horária de 572 horas, abordando, entre outros temas, ética, legislação, direitos humanos, educação no trânsito e primeiros socorros, para que pudessem estar aptos a atuar nas ruas de maneira cidadã e apoiando as iniciativas de segurança pública empregadas pelo governo estadual.

da Redação