Guta Stresser fala da luta contra a esclerose múltipla: - A pior coisa é parar de trabalhar

Abriu o jogo! Aos 51 anos de idade, Guta Stresser falou sobre a luta contra a esclerose múltipla. A atriz concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular e revelou a maior dificuldade em lidar com a mesma.

- A pior coisa para quem tem esclerose múltipla, é parar de trabalhar. Que bom seria se os contratantes não tivessem essa visão de que contratar alguém com esclerose múltipla pode vir a prejudicar o bom andamento do trabalho, disse ela, lamentando o fato do preconceito existir.

Segundo ela, o tratamento contra a doença está dando muito certo:

- O medicamento que uso fez efeito. As lesões que eu tinha não aumentaram e não apareceram novas.