Tiago Leifert lamenta não ter conhecimento antes da doença da filha: - Não sabia o que era

Tiago Leifert concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular que será exibida no noite do próximo domingo, dia 17. Durante o bate-papo, o apresentador estava acompanhado da esposa Daiana Garbin e não só refletiu sobre os motivos que o levaram a sair da televisão e se posicionou sobre suas polêmicas, como também falou sobre o estado de saúde da filha.

Lua foi diagnosticada com retinoblastoma, um tipo raro de câncer nos olhos. Os pais da pequena recentemente contaram que ela está bem, mas segue realizando o tratamento. Em informações divulgadas na página do programa, foi adiantado que o jornalista contou detalhes sobre os cuidados e desabafou:

- Se eu soubesse do retinoblastoma, se eu tivesse as informações, se eu soubesse do negócio do reflexo branco no olho, teria levado a Lua pelo menos três meses antes ao médico, porque eu vi o reflexo branco, mas não sabia o que era.

Vale lembrar que o casal iniciou uma campanha de conscientização sobre a doença e incentivo do diagnóstico precoce, chamada De Olho Nos Olhinhos.