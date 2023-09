Cuidado e incentivo: a trajetória de Raimunda

O sonho de voltar a estudar parecia, muitas vezes, distante para Raimunda Maciel, 45 anos, moradora do Eldorado, em Diadema. Mãe de três filhos, ela dedicou boa parte da vida para cuidar da casa e das crianças. Quando o filho mais novo, agora com 16, recebeu o diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista), o cuidado redobrou. Anos depois, os médicos começaram a pesquisar um possível laudo de autismo no filho mais novo, de 10. Com a confirmação neste ano, ela se viu sem chão. Em todo esse processo, a assistente social Fátima Azevedo, do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Eldorado, foi peça-chave para que Raimunda se fortalecesse e conhecesse seus direitos. Também com o apoio dela, Raimunda se inscreveu para um processo seletivo e ganhou bolsa 100% para cursar pedagogia.

Fátima media o grupo BPC (Benefício de Prestação Continuada) na Escola, direcionado para que mães de filhos com deficiência se tornem cientes dos direitos das crianças em sala de aula. Além das orientações, a assistente social abraçou o desejo de Raimunda em ingressar na faculdade.

“Quando me mudei do Rio de Janeiro para São Paulo, em 2016, estava muito debilitada, tinha acabado de perder meu marido, minha saúde não estava boa e tinha que cuidar dos meus filhos. Conheci o Cras dois anos depois, o que ajudou na minha recuperação. Tinha vezes que eu chegava lá e só pedia para conversar um pouco com a Fátima”, lembra Raimunda. “Desde que conheci as meninas do grupo, falava que meu sonho era estudar. Com a ajuda da Fátima, consegui fazer um curso técnico em RH (Recursos Humanos). A faculdade era o meu próximo plano”, comentou.

Em agosto, Fátima soube que a Universidade São Francisco estava com processo seletivo para bolsas de desconto. Ela avisou Raimunda, que prestou a prova e passou. Depois da aprovação, começou o desafio de enviar todos os documentos que comprovam que ela não tem condições de pagar integralmente a faculdade.

Assim, mais uma vez, a atuação do Cras se fez presente para além do que é proposto pelo sistema. “Raimunda não conseguia enviar os documentos pelo celular. Então, foi ao centro no fim da tarde para que a minha estagiária mandasse os arquivos. Não conseguimos terminar a inscrição durante o expediente e levamos como ‘tarefa de casa’. Passamos a noite conversando cada uma em sua casa para finalizar esse o processo. Foi difícil, mas deu tudo certo”, diz Fátima. “A Raimunda tem autonomia, corre atrás dos objetivos, só não teve muitas oportunidades. É gratificante acompanhar a evolução dela.”

Segundo Raimunda, o incentivo das profissionais foi necessário para que ela não desistisse dessa conquista. Para o futuro, ela deseja se especializar em educação inclusiva para dar aulas para crianças deficientes. “Meu curso é on-line. Apesar de não ter computador, me viro como posso. Vou à lan house, peço ajuda, mas não deixo de estudar. Foi muito importante que acreditassem em mim”, disse Raimunda, animada para a próxima aula da graduação.

