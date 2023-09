Rede social, quem sabe menos grita mais

Em meio ao frenesi incessante da vida moderna, onde as mudanças ocorrem a uma velocidade vertiginosa, muitos de nós ainda se agarram com firmeza aos seus estados de conservadorismo, como se fossem as âncoras que os mantêm firmemente presos à realidade que conhecem. Contudo, é inegável que o mundo evolui e se transforma constantemente, e nesse processo de mudança, um direito fundamental está sendo extinto para muitos: o direito de empregar o respeito aos outros.

Uma simples palavra, muitas vezes usada de maneira leviana, revela o quanto as pessoas precisam evoluir. “Respeito” é um termo que ressoa em inúmeras conversas e discussões, mas nem sempre compreendemos seu verdadeiro significado. É uma palavra que está na ponta da língua de todos, mas, em muitos casos, parece estar ausente em nossas ações e atitudes cotidianas.

O mundo é vasto, diversificado e acolhe uma miríade de culturas, crenças e perspectivas. Há espaço para todos, e é essencial que o respeito aos cidadãos de bem seja inserido em nosso cotidiano. Afinal, é no respeito mútuo que encontramos o terreno comum para construir uma sociedade mais harmoniosa e inclusiva.

Muitas vezes, as pessoas estão ansiosas para comentar palavras ou ideias das quais ainda não tiveram um conhecimento profundo do real significado. Isso pode levar a mal-entendidos, conflitos e divisões desnecessárias. Em um mundo onde a informação flui livremente, é importante lembrar que o conhecimento e a compreensão são as bases do respeito.

Uma frase aleatório em uma página de quem sequer conhecemos ou escutamos algo pode se tornar um amontoado de nada em meio ao turbilhão de pessoas que dão opinião como se fossem doutores no assunto. Interessante o que ocorre hoje. Não se conhece o fato, mas já tem opinião formada.

À medida que enfrentamos os desafios de uma sociedade em constante transformação, é crucial lembrar que a maioria de nós é como papel de bala, com um valor que pode ser facilmente subestimado. No entanto, como indivíduos e como sociedade, devemos nos esforçar para reconhecer o valor intrínseco de cada ser humano e promover um ambiente onde todos possam florescer.

À medida que a vida segue seu curso implacável, é um convite à reflexão. Estamos dispostos a deixar para trás as âncoras do conservadorismo que nos prendem a velhos paradigmas? Podemos aprender a empregar o respeito genuíno em nossas interações diárias? A resposta a essas perguntas moldará o mundo que deixaremos para as gerações futuras. Afinal, o mundo evolui, e é nossa responsabilidade evoluir com ele.

Gregório José Lourenço Simão é jornalista, radialista e filósofo.