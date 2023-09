Pedro Baby celebra carreira em evento da Enel em Diadema

O Festival Enel Por Você chega a São Paulo, depois de duas edições no Rio de Janeiro, para promover muita diversão, informação e shows. A primeira parada em terras paulistanas será no dia 17 de setembro na Praça da Moça, em Diadema, com show do cantor Dilsinho. O festival é realizado hoje, das 11h até as 19h, com atividades gratuitas para toda a família, incluindo oficinas, jogos, serviços da Enel, atrações artísticas e curadoria de Pedro Baby.

Produtor de grandes nomes como Gal Costa, Marisa Monte e Bebel Gilberto, o filho de Pepeu Gomes e Baby do Brasil, o diretor artístico e curador Pedro Baby, foi convidado a assinar a curadoria do evento “Esse trabalho como diretor artístico e curador começou com o convite da Novo Traço, produtora que criou e realiza o Prudential Concerts, assim como outros festivais como Tim Music Rio, Tim Music Maranhão, Festival Equatorial de Natal, Festival Enel por Você”, afirma Pedro, 45 anos, que também é guitarrista e compositor.