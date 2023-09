Flirp quer democratizar acesso à leitura com promoções de livros

A 2ª edição da Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires) deseja manter viva a essência do evento: proporcionar aos visitantes a imersão ao universo literário em dois dias com inúmeras mesas de debate e 30 tendas para vendas das obras. Diante os desafios do mercado editorial brasileiro em atrair novos leitores, a organização da feira estabeleceu que as mais de 40 editoras presentes devem vender os livros por valores promocionais. O encontro, que vai homenagear Clarice Lispector, está marcado para 28 e 29 de outubro, das 9h às 18h30, para acontecer nas Ruas Felipe Sabbag, Domingos Morgado, Leonardo Meca e Paço Municipal.

“Não cobramos pelo espaço da tenda, mas exigimos que seja dado um desconto. É um termo de compromisso que todas as editoras participantes têm que assumir. Não estabelecemos uma faixa de desconto, porque não podemos pedir para o editor vender um lançamento com 50% de desconto, por exemplo. Não seria justo. Então, cada editora estabelece a promoção que dará. Ano passado, tivemos livros de catálogo vendidos por R$ 1, R$ 5, R$ 10. Estamos também abrindo espaço para sebos, com obras usadas a preços populares”, indica o diretor de Patrimônio Histórico de Ribeirão Pires, Marcílio Duarte.

De acordo com o SNEL (Sindicato Nacional dos Editores de Livros), o preço médio dos livros brasileiros aumentou 9,76% ao passar de R$ 42,24 para R$ 46,36. “O problema do Brasil não é necessariamente o livro. O Brasil é o 8º maior mercado editorial do mundo. Temos um déficit de leitura muito grande a ponto de alguns estudiosos darem o nome de ‘cultura de iletramento’, porque temos o livro, mas não lemos. Por isso, as práticas leitoras precisam ser incentivadas”, diz Marcílio.

PODER EDUCATIVO

Nesse contexto, o Pré-Flirp tem acontecido de forma intensa para promover o encantamento pela leitura, principalmente por estudantes da rede municipal. Uma das ações foi o três “Encontros com Clarice”, que reuniram mais de 100 educadores e alunos para interpretar e debater as obras da romancista. Outra, feita na semana passada, envolveu atividade na Emarp (Escola de Música e Arte de Ribeirão Pires) para que o conteúdo de Clarice possa se tornar inspiração em espetáculos dos alunos.

“A literatura pode salvar uma vida, desviar positivamente uma pessoa que está em um caminho ruim ou com pensamentos negativos, como aconteceu com a própria Clarice. Todos da família dela viveram o trauma da guerra. A libertação desses problemas se deu pela leitura, que fez com que elas conseguissem ampliar essa voz e expurgar essas dores.” Segundo Marcílio, esse ensinamento pode ser levado para as escolas, principalmente para promover a cultura de paz entre os alunos. “É importante envolver a educação para fazer o desdobramento para além do livro. O livro é um mero objeto, mas carrega muitas informações. O entendimento do que uma obra pode ser, de toda sua potencialidade, deve ser discutido em sala de aula com professores.”

A 2ª edição da Flirp tem apoio do Diário. Nas próximas semanas, serão confirmados os convidados para participar das mesas de debate. Algumas das editoras já confirmadas no evento são a Rocco, Global e Planeta.