Secretário de São Bernardo pediu poda de árvore na escola em 2020

O atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo de São Bernardo, Hiroyuki Minami, acionou, em 2020, a Prefeitura sobre a necessidade de realizar o serviço de poda de árvore na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Lauro Gomes, no bairro Rudge Ramos.

Na época vereador do município, Minami enviou em maio daquele ano um ofício ao Executivo solicitando o serviço especificamente no parquinho da unidade de ensino, local onde a jovem Isadora Custódio, 5 anos, morreu após ser atingida por um galho da árvore.

No documento, o então parlamentar justificou que a realização do serviço era necessária por se tratar de um “benefício público imprescindível ao bem-estar da comunidade local”, descreveu o documento.

Sete meses após a solicitação, a Prefeitura de São Bernardo respondeu à Câmara Municipal que a indicação do vereador foi incluída na programação e no cronograma de atendimento da Secretaria de Serviços Urbanos. Porém, não informou nenhuma previsão sobre quando o serviço seria executado.

Hiroyuki Minami possui sete mandatos como vereador pelo PSDB em São Bernardo. Em 2017, ele foi chamado por Orlando Morando (PSDB) para integrar a equipe do secretariado da Prefeitura, onde ficou até 2020. No mesmo ano, em maio, retornou à Câmara e, em 2021, voltou novamente ao Executivo, desta vez como secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo.

Procurado por telefone pelo Diário, inicialmente Minami negou que teria enviado o ofício. Porém, durante a conversa, acabou confirmando que protocolou o documento, mas que não iria comentar sobre o assunto.

Questionada se o serviço de poda de árvore foi realizado na época, a administração são-bernardense não respondeu à solicitação do Diário. O Paço também não informou o cronograma de manutenção de zeladoria na Emeb Lauro Gomes, e se as unidades de ensino passam por vistorias.

OUTROS PEDIDOS

O histórico de solicitações de poda de árvore na Emeb Lauro Gomes é antigo. Em 2003, o ex-vereador Élcio Macalé Cândido, que faleceu em 2020, solicitou à Prefeitura a realização do serviço na unidade.

Segundo o requerimento, há 20 anos era necessário efetuar a poda da árvore e o realinhamento das guias da calçada da escola de ensino infantil. “Tal medida é necessária, tendo em vista que as raízes da referida árvore estão danificando a calçada. Pela relevância da matéria, esperamos o pronto atendimento à presente propositura”, pediu o parlamentar no documento – que não foi respondido pelo Executivo.

Desde 2018, a Prefeitura de São Bernardo recebeu, pelo menos, três manifestações sobre o potencial perigo de acidentes envolvendo as árvores localizadas no pátio da Emeb Lauro Gomes.

Em outubro de 2018, os estudantes da unidade escreveram uma carta ao prefeito Orlando Morando pedindo para que as árvores fossem cortadas. Na época, a direção da escola interditou por três meses o parquinho por possível risco à integridade física dos alunos.

O vereador Julinho Fuzari (PSC) acionou o MP (Ministério Público) e solicitou uma investigação sobre o caso. Durante a apuração, a Secretaria de Educação de São Bernardo disse ao MP que era preciso substituir a falsa seringueira para evitar danos ao patrimônio e à integridade física das pessoas.

Porém, como a árvore é tombada como patrimônio histórico do município, o corte precisava de autorização da Secretaria do Meio Ambiente. A Pasta não procedeu com a retirada da árvore, e a Prefeitura realizou apenas a poda.

O Ministério Público decidiu arquivar o caso “após providências cabíveis”.