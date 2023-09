Drew Barrymore fala sobre decisão de continuar gravando talk show e se emociona ao pedir desculpas a grevistas

Drew Barrymore foi bombardeada de críticas após decidir retomar as gravações de seu talk show enquanto a greve dos roteiristas em Hollywood continua. Apesar de colegas de profissão terem desaprovado a atitude da atriz e apresentadora, ela declarou que continuará com as gravações do programa e assumiu total responsabilidade pela decisão.

Em um vídeo, ela começou explicando que nunca quis machucar ninguém, mas entende que muitos não tenham concordado com suas ações.

- Acredito que não há nada que eu possa fazer ou dizer neste momento para que tudo fique bem. Eu queria tomar uma decisão para que não fosse uma situação protegida de relações-públicas. E eu simplesmente assumiria total responsabilidade por minhas ações. Eu sei que não há nada que eu possa fazer para tornar isso aceitável para aqueles que não concordam. Eu aceito isso plenamente. Eu entendo isso perfeitamente. Existem muitas razões pelas quais isso é tão complexo. Eu só quero que todos saibam que minhas intenções nunca foram perturbar ou machucar ninguém. Não é quem eu sou. Já passei por tantos altos e baixos na minha vida e este é um deles.

Em seguida, a atriz se emocionou e começou a falar com a voz embargada enquanto pedia desculpas:

- Peço desculpas profundamente aos escritores. Peço desculpas profundamente aos sindicatos. Peço desculpas profundamente. Não sei exatamente o que dizer porque às vezes, quando as coisas estão tão difíceis, é difícil tomar decisões a partir desse ponto. Portanto, tudo o que posso dizer é que queria assumir a responsabilidade. E não, não tenho uma máquina de relações-públicas por trás disso, da minha decisão de voltar ao show. Eu não queria me esconder atrás das pessoas, então não vou. Não vou polir isso com sinos e assobios, publicitários e retórica corporativa. Vou apenas ficar lá, aceitar e ser responsável.

Drew finalizou o motivo de ter decidido retomar as gravações do programa:

- Por que estou fazendo isto? Bem, eu certamente não poderia esperar esse tipo de atenção, e não vamos quebrar as regras e estaremos cumprindo. Eu queria fazer isso porque, como eu disse, isso é maior que eu. E há empregos de outras pessoas em jogo. E desde o lançamento ao vivo em uma pandemia, eu só queria fazer um show que estivesse lá para as pessoas em tempos delicados e pesei a balança e pensei se poderíamos continuar durante uma pandemia global e tudo o que o mundo vivencia até 2020, por que isso nos deixaria de lado? Então, eu quero apenas colocar um pé na frente do outro e fazer um show que esteja lá para as pessoas, independentemente de qualquer outra coisa que esteja acontecendo no mundo, porque é aí que eu acho que todos nós precisamos de algo que queira estar lá, sendo muito realista em tempos muito realistas. Então esse é o meu porquê.