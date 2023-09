Preta Gil celebra aniversário de Carolina Dieckmann com emocionante recado: Você me salva

Parabéns! Neste sábado, dia 16, Carolina Dieckmann está completando 45 anos de idade e, através das redes sociais, ganhou uma homenagem especial e emocionante de Preta Gil, uma de suas melhores amigas.

Com um vídeo emocionante e com diversos momentos entre elas, Preta não escondeu o amor, admiração e orgulho que sente da aniversariante:

Como é grande o meu amor por você? E que sorte eu tenho de viver esse amor! Um amor tão lindo, tão amigo, tão sincero, tão forte e tão fiel! Você é meu sol e eu não tenho palavras para descrever a beleza e a profundidade da nossa amizade!

Em outro trecho, Preta falou sobre o apoio da amiga durante o tratamento contra o câncer:

Tenho muito orgulho do que construímos juntas na cumplicidade, na verdade, na transparência, no afeto e no cuidado! E mais especial ainda, nessa minha luta pela cura! Quando estou ao seu lado, é tudo o que eu mais preciso! Você me salva!

E encerrou:

Obrigada, obrigada, obrigada! Te amo infinitamente, para todo o sempre! Feliz aniversário, minha irmã.