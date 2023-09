Daiana Garbin compartilha vídeo fofo com a filha e atualiza: - Lua está ótima, mas seguimos em tratamento

Daiana Garbin e Tiago Leifert realizam campanhas de conscientização sobre o retinoblastoma, tipo raro de câncer nos olhos do qual a filha do casal foi diagnosticada. Além de promover a De Olho Nos Olhinhos, eles também usam as redes sociais para trazer atualizações de como está a saúde da filha. Dessa vez, a mamãe-coruja não só contou como está a pequena, mas também fez um agradecimento.

Em uma publicação nas redes sociais, Daiana compartilhou um vídeo para lá de fofo em que aparece abraçando a filha. No registro, Tiago fala:

- Papai é o melhor, vem aqui no colo do papai.

Ao que a pequena brinca sorrindo:

- Não, a mamãe é a melhor.

A escritora cai na risada e se diverte enquanto segue recebendo um abraço bem apertado da pequena. Na legenda da publicação, ela contou que Lua está bem, mas segue com os tratamentos. Após fazer a atualização, agradeceu todo o carinho recebido.

Nossa campanha de conscientização de olho nos olhinhos começou e a Lua tem um recado para vocês! Apesar de todo mundo dizer que ela é a cara do Pai, (discordo) ela acha que a mamãe é melhor! Lua está ótima, mas seguimos em tratamento. O retinoblastoma é uma doença muito perigosa e tem grande risco de recidiva, por isso seguimos em tratamento com acompanhamento rigoroso. Obrigada por todo carinho, orações e por nos ajudarem na divulgação dos sinais e sintomas! Vocês estão salvando a vida e a visão de muitas crianças!