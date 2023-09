Serginho Groisman se recupera da Covid-19: - Está tudo bem e tranquilo

Notícia boa! Serginho Groisman usou as suas redes sociais para informar que está curado da Covid-19 e revelar quando volta aos trabalhos, para as gravações do Altas Horas.

Aos 73 anos de idade, o apresentador agradeceu o carinho de todos:

- Quero agradecer as mensagens de carinho que vocês mandaram. Fiquei muito feliz e emocionado, Agradeço também a vacina. Está tudo bem e tranquilo.

Sobre o retorno ao trabalho, Serginho adiantou que já volta na próxima segunda-feira, dia 18:

- Segunda volto a gravar. Terça também para recuperar o programa que eu não gravei nesta semana. Saúde, saúde, saúde.