Sainz confira expectativa e crava a pole no GP de Cingapura; Red Bull fica fora do Q3

Carlos Sainz vem tendo um final de semana perfeito e confirmou neste sábado a pole position no Grande Prêmio de Cingapura de Fórmula 1, a segunda consecutiva na temporada. O espanhol confirmou o favoritismo em uma disputa com seu próprio companheiro de equipe, Charles Leclerc, que ficou em terceiro, e com George Russell, em segundo. O destaque negativo ficou por conta da Red Bull, que ficou fora do Q3, isso não acontecia, com seus dois pilotos, desde o GP da Rússia, em 2018.

O piloto da Ferrari confirmou a pole com o tempo de 1min30s984, contra 1min31s056 de George Russell. A corrida classificatória ainda teve uma forte batida de Lance Stroll ainda no Q1. Apesar da gravidade, o piloto da Aston Martin saiu ileso. Destaque também para Fernando Alonso, único piloto a estar no Q3 em todas as corridas da temporada.

O Q1 foi marcado pela forte batida de Lance Stroll já com o cronômetro zerado, resultando na bandeira vermelha, que paralisou a classificação por cerca de 30 minutos. O mais prejudicado foi Oscar Piastri. O australiano não conseguiu encaixar uma volta rápida e acabou sendo eliminado.

Antes da bandeira vermelha, o Q1 foi cheio de surpresas. Yuki Tsunoda liderou, seguido por Sérgio Perez, Nico Hulkenberg, Liam Lawson e Kevin Magnussen. Após liderar todos os treinos livres, Carlos Sainz foi mais econômico e avançou com o sétimo tempo. Max Verstappen com o nono.

Após a paralisação, os olhos ficaram voltados no Q2 para os pilotos da Red Bull, que continuaram brigando com o carro, assim como foi em todos os treinos livres. Em sua última tentativa de encaixar uma volta rápida, Sérgio Pérez rodou e acabou eliminado. O mexicano foi salvo por Max Verstappen, que também caiu fora e soltou palavrões no rádio. "Não sei se vocês viram aquilo, mas foi chocante. Uma experiência chocante para c***", disse o piloto da Red Bull.

Quem tirou o holandês do Q3 foi o piloto da Alpha Tauri, Liam Lawson, que fechou com o décimo melhor tempo. Já Carlos Sainz voltou a ser protagonista e fechou o Q2 em primeiro, com George Russell e Fernando Alonso na cola. O piloto da Aston Martin cresceu muito na reta final.

O Q3 teve emoção apenas na volta final. Carlos Sainz cravou a melhor volta e comemorou a segunda pole consecutiva após George Russell fechar em segundo e Charles Leclerc em terceiro.

Grid de largada para o GP de Cingapura de Fórmula 1:

1. Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min30s984

2. George Russell (ING/Mercedes), 1min31s056

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min31s063

4. Lando Norris (ING/McLaren), 1min31s270

5. Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min31s485

6. Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min31s575

7. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min31s615

8. Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min31s673

9. Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 1min31s808

10. Liam Lawson (NZL/AlphaTauri), a 1min32s268

11. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min32s173

12. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min32s274

13. Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min32s310

14. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min33s719

15. Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min31s991

16. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min32s809

17. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min32s902

18. Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min33s252

19. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min33s258

20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min33s397