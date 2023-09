Lexa deve arcar com dívida milionária de MC Guimê após derrota na Justiça

Eita! Parece que Lexa irá enfrentar um problema daqueles após ter o seu recurso negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. As informações são do Extra.

A cantora estava tentando não ter os seus bens penhorados por conta de uma dívida milionária do seu marido, o funkeiro MC Guimê. De acordo com o jornal, o juiz entendeu que, como eles se casaram com comunhão universal de bens, Lexa possui responsabilidade perante os credores do outro.

A dívida do músico é de 2016, quando ele adquiriu um imóvel de luxo em Alphaville, em São Paulo, e não arcou com todas as parcelas do pagamento. A mansão em questão estava avaliada em pouco mais de dois milhões de reais, e Guimê deixou de pagar mais de 700 mil reais e, por esse motivo, os antigos proprietários acionaram a justiça.

Além da derrota na justiça, a cantora terá que pagar as custas, despesas e honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da causa, como diz a decisão. Ainda, de acordo com o Extra, embora o casal tenha assinado um divórcio no passado, eles não realizaram a partilha de bens.

Enquanto isso Guimê está com seus saldos bancários bloqueados e segue com bens penhorados pela Justiça de São Paulo. Vish!