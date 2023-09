Palavra do leitor

Tr agédia em S.Bernardo

São Bernardo tem árvores de grande porte no interior de diversas escolas’ (Setecidades, ontem). Triste o descaso da Secretaria de Serviços Urbanos, quer nos próprios públicos, nas ruas e avenidas, com árvores completamente comprometidas. Milhares foram protocoladas, receberam veredicto e não estão sendo removidas, em todo município.

Geno Maria

Feminicídio – 1

‘Ex-companheiro confessa ter matado enfermeira’ (Setecidades, ontem). Minha amiga, de coração puro, dedicada ao trabalho (obstetra, vibrava muito com a profissão) e Mãezona! Não tenho nem como descrever a bondade dessa menina – não sei o que esperar mais nesta vida, muita crueldade.

Kadu Ciccone

Feminicídio – 2

As leis precisam ser revistas imediatamente. Nada de réu primário, bons antecedentes, trabalhador, etc. Pego em flagrante ou não, tem que ficar preso e pegar pena máxima sem visita íntima e sem redução de pena por bom comportamento. Tudo errado!

Ester Moraes

Santo André

Feminicídio – 3

Esses homens que se acham valentões, agridem as mulheres, as matam! Infelizmente diariamente nos deparamos com notícias como essa! Mais uma criança sem mãe! Difícil ser mulher neste País!

Dhe Cotechini

Santo André

Dia do Caminhoneiro

Neste 16 de setembro, nós brasileiros comemoramos o Dia do Caminhoneiro, profissional que é um dos principais responsáveis pelo movimento da economia nacional. Caminhoneiros que rodam, correndo risco de vida, aproximadamente 1,8 milhão de quilômetros – a cobertura de estradas de nosso território e dos países com os quais fazemos divisas. São eles que transportam as commodities – mercadorias de origem agrícola, pecuária e mineral – que são matérias-primas importantíssimas para a produção industrial. Caminhoneiros poderiam ser lembrados em escolas, sobre a importância e a relevância que representam em nossas vidas. São eles que viajam também por todos os Estados e América do Sul, sendo os trabalhadores que mais morrem no Brasil no exercício de suas funções. Não estou aqui desmerecendo nenhum trabalhador de nosso País, mas não poderíamos esquecer-nos de nossos irmãos, os caminhoneiros!





Cecél Garcia

Santo André

Minirreforma eleitoral – 1

Minirreforma alivia punição a políticos’ (Política, dia 13). Eu tenho vergonha da maioria dos políticos brasileiros, principalmente dos deputados federais, com raríssimas exceções. Só três partidos, Psol, Novo e Rede não aprovaram “alterar o Código Eleitoral, a Lei da Ficha Limpa, fragilizando a transparência eleitoral e a prestação de contas de partidos”. Procure saber como votou seu deputado e, em 2016, melhore seu voto!

Tania Tavares

Capital

Minirreforma eleitoral – 2

Estados Unidos, país rico, com 50 Estados, mais de 300 milhões de habitantes com 435 deputados. Brasil, cheio de problemas, 27 Estados, 210 milhões de habitantes com 513 deputados. Dispomos de mais de três dúzias de ministérios, quando uma dúzia é suficiente e quase três dúzias de partidos políticos, quando bastam três (centro, esquerda e direita), abrangendo todas as tendências. Para acabar a farra, extinguir ou diminuir drasticamente a distribuição dos mais de R$ 5 bilhões aos fundos partidário e eleitoral, enquanto o País está repleto de famintos e desempregados.





Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha