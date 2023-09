Após ida de Jenny para A Fazenda 15, Gretchen tenta evitar ser mencionada pela participante; entenda

Eita! Parece que Gretchen não quer ser mencionada de jeito nenhum por uma das participantes de A Fazenda 15. Após a confirmação de Jenny Miranda no reality rural, a cantora divulgou uma nota de sua equipe jurídica negando que seja mãe dela e que não seja associada à ela.

Ocorre que a Srª Jenifer Ferracini Vaz é apresentada pela grande mídia nacional como se fosse filha ou ex-filha de Gretchen, fato este que é uma inverdade, visto que a Srª Jenifer nunca possuíra qualquer vínculo consanguíneo com Gretchen, dizia a nota.

A nota ainda informou que Jenny já havia sido notificada em 2022:

A Srª Jenifer Ferracini Vaz já fora notificada extrajudicialmente no ano de 2022 para que se abstenha de utilizar e/ou propagar o nome da Srª Maria Odete Brito de Miranda de Souza (Gretchen) e de seus familiares de sobrenome Miranda, sobretudo, afirmando que é filha ou ex-filha daquela.

A equipe ainda pediu que a imprensa não atrela a imagem delas:

Ambas são pessoas públicas e a utilização de tais termos ou encargos podem gerar severos prejuízos à imagem de Gretchen e de sua real família. Ressalva-se que caso a utilização de tais nominações permaneçam, medidas judiciais serão adotadas para coibir tal feita.

Vale pontuar que Jenny é mãe de Bia Miranda, que participou do reality da Record em 2022. Durante sua participação, a influenciadora causou polêmica ao falar da relação que tinha com a mãe. Fora do confinamento, Jenny também expor diversas coisas, até uma suposta relação da filha com o enteado.

Sobre a relação com Gretchen, Jenny teria se aproximado da eterna rainha do rebolado através de Tammy Miranda. Eita!