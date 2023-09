Motoristas enfrentam lentidão na Imigrantes sentido Litoral

Matéria atualizada às 10h15

Motoristas que seguem para Baixada Santista neste sábado encontram congestionamento na Rodovia Imigrantes. A lentidão na via sentido Litoral ocorre do km 52 ao 53 devido ao alto volume de veículos, segundo boletim da Ecovias, concessionária responsável pela administração do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes).

Além da Imigrantes, a Rodovia Anchieta também registra pontos de lentidão no sentido Capital, do km 12 ao km 10.

A pista norte da via Anchieta está bloqueada no trecho de serra para inversão de mão de direção. O SAI está em Operação 5x3. Para a descida, o motorista pode utilizar a pista sul da via Anchieta ou a pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.

A visibilidade nas rodovias é boa e não há previsão de chuva para o dia. A temperatura deverá subir, e a máxima prevista é de 29ºC.