Diadema aplica mais de 102 mil doses contra influenza

Desde o início da Campanha de Vacinação Contra Influenza, em 10 de abril, o município de Diadema vacinou 102.548 pessoas acima de seis meses de idade, de acordo com dados da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) até 6 de setembro. O período de vacinação encerrou nesta sexta-feira (15/09).

A ação foi idealizada para grupos específicos como crianças, gestantes, trabalhadores da saúde e educação, puérperas, idosos, povos indígenas, pessoas com deficiência permanente, população privada de liberdade, jovens em medias socioeducativas, forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, portuários e pessoas com comorbidades. Entretanto, em 15 de maio, foi ampliado para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. “A medida é importante para garantir que a maioria da população esteja protegida contra a doença, diminuindo os casos e, consequentemente, as reações mais graves”, ressaltou a coordenadora da Vigilância em Saúde de Diadema, Cristina Marins.

Para que a população pudesse ter opções além de receber a dose nas 20 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, a Secretaria Municipal da Saúde adotou estratégias como vacinação nos bairros aos finais de semana, imunização dentro de empresas, escolas e em eventos de cultura e lazer. “Continuamos empenhando esforços para aumentar a cobertura vacinal, tanto de influenza, covid-19 como de outras doenças imunopreveníveis. Vacina salva vidas!”, garante o secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva.

Vacine-se

Além das vacinas de campanha, os imunizantes previstos no calendário vacinal oficial do Sistema Único de Saúde (SUS) estão disponíveis nas UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. A maioria não precisa de agendamento e algumas podem ter dia e horário específico para aplicação. A orientação é procurar a Unidade de referência. Confira aqui os endereços e as vacinas disponíveis