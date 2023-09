Preta Gil fala sobre cura do câncer durante show com a família: - Sou muito grata por todas as orações

Emocionante! Preta Gil está curada do câncer e focada na turnê Nós a Gente, ao lado de sua família. Na noite da última sexta-feira, dia 15, a cantora se apresentou no Espaço Unimed, em São Paulo, e emocionou o público que estava presente com um discurso.

Durante um momento da apresentação, a cantora deu uma pausa e falou sobre a cura da doença. Além claro de agradecer todas as orações e apoio dos fãs, família e amigos.

- Eu acabei de me curar de um câncer. Graças a Deus e aos meus orixás, e aos meus médicos. Eu estou usando uma bolsa de colostomia, mas isso não me impede de cantar, de ser feliz e estar aqui com vocês.

E encerrou:

- Sou muito grata a minha família por todo apoio. Sou muito grata a vocês por todas orações e carinho. E eu sou filha do imortal, Gilberto Gil.

Um dia antes da apresentação, Preta compartilhou um vídeo em suas redes sociais e contou que os ingressos estavam esgotados. Sucesso demais, né?!