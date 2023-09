Pleito necessário

Legítimo representante dos interesses dos moradores das sete cidades, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC solicitou a inclusão no orçamento estadual das verbas necessárias para a execução do projeto da Linha 20-Rosa do Metrô. O pedido foi feito em audiência pública realizada na quinta-feira pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) na Câmara de Mauá. O pleito da instituição pretende garantir que o governo de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), não deixe a promessa cair no esquecimento, como já aconteceu em governos anteriores – João Doria, em julho de 2019, sepultou o planejamento para a instalação da Linha 18-Bronze.

O Metrô projeta investir cerca de R$ 32 bilhões para entregar a primeira linha que vai sair da Capital. A informação foi divulgada na terça-feira, durante palestra da companhia na 29ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. O custo abrange a construção, desapropriação de terrenos, compra de equipamentos, entre diversas outras ações. Segundo o projeto, a Linha 20-Rosa terá extensão de 31 quilômetros, com 24 estações e dois pátios de manutenção, entre as estações Santa Marina, no bairro paulistano da Lapa, e Santo André, passando também pelas regiões de Pinheiros, Faria Lima, Rebouças, Moema, Cursino e São Bernardo. A previsão é que o modal esteja em plena operação até 2040.

Como bem notou o secretário executivo do Consórcio, Mário Reali, a Linha 20-Rosa corrigiria, inclusive, um erro histórico da companhia, cujo nome – Metropolitano – remete a empreendimento regional, muito embora só atenda a Capital desde que foi constituída, em 24 de abril de 1968. Perceber o engajamento do colegiado de prefeitos no pleito que é um sonho dos moradores do Grande ABC fornece alento e dá a esperança de que, desta vez, o compromisso do governo do Estado vai ser realmente cumprido. É avanço a ser celebrado. Este Diário, que desde sempre esteve na batalha, ao lado da população e de representantes da sociedade civil organizada, dá as boas-vindas aos novos aliados.