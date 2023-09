Charge - 16 de setembro de 2023

Em audiência pública realizada pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) na Câmara de Mauá, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC pediu ao governo estadual para incluir a verba da Linha 20-Rosa do Metrô no orçamento de 2024, o que já aconteceu em governos anteriores.

“Aqui no Grande ABC nós temos dois grandes eixos e uma eterna promessa que é a vinda do Metrô. O metropolitano de São Paulo não é metropolitano na prática, porque só atende uma cidade. Hoje tem a Linha 20-Rosa, que está planejada, a Linha 18-Bronze virou o BRT-ABC, que inclusive precisamos integrar ao Corredor ABD, então nós temos que melhorar o sistema”, disse o secretário executivo do Consórcio, Mário Reali.