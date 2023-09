Breno Lopes marca no último lance, Palmeiras supera jogo ruim e vence Goiás pelo Brasileirão

Em jogo isolado na noite desta sexta-feira, 15, pela 23ª rodada Brasileirão, o Palmeiras recebeu o Goiás, no Allianz Parque, e venceu por 1 a 0. O time paulista sentiu a falta de Raphael Veiga, que começou no banco de reservas, e teve um jogo sem emoção e quase sem criatividade. Nem mesmo a expulsão do time de Goiânia, na reta final, fez com que o volume da equipe alviverde aumentasse. Contudo, no último lance, Breno Lopes chutou forte e marcou o único gol da partida.

Com o apito final, os mais de 38 mil presentes no Allianz Parque cantaram alto e forte comemorando mais uma vitória. Os três pontos desta sexta-feira fizeram o time paulista chegar aos 44 pontos e cortar a diferença para o Botafogo para sete.

O jogo entre Palmeiras e Goiás foi um reflexo da noite fria na capital paulista. Com Raphael Veiga no banco de reservas, o time paulista teve Flaco López, Mayke e Artur se alternando na tentativa de compor a criação de ataque e pouco fez. Apesar do apoio da torcida, os donos da casa assustaram mesmo apenas aos 24 minutos, quando Rony parou em grande defesa de Tadeu.

Allano obrigou Weverton a fazer uma boa defesa no minuto seguinte e quando todos achavam que o jogo esquentaria ele esfriou de vez. Com o Goiás fechado e apostando em uma bola esticada, a defesa palmeirense quase não teve trabalho. Do outro lado, o time paulista teve muita dificuldade para passar pela marcação adversária e o empate sem gols se manteve até o fim dos primeiros 45 minutos.

A sequência do jogo na capital paulista continuou da mesma forma. Mesmo tendo mais a bola, o Palmeiras tinha muita dificuldade na criação das jogadas e não incomodava o goleiro Tadeu. A partida mudou de figura quando Abel Ferreira chamou Raphael Veiga. Além de fazer a torcida cantar ainda mais alto na arquibancada, o time alviverde em campo passou a buscar mais o ataque.

Em sua primeira jogada criando os ataques do Palmeiras, Veiga achou bom cruzamento para Artur e o atacante obrigou Tadeu a fazer uma boa defesa. Um pouco depois da entrada do meia em campo, o Goiás teve Guzzo expulso por falta em Kevin e a torcida passou a incentivar ainda mais.

Contudo, no duelo de 11 contra 10, o Goiás se mostrou ainda mais organizado em campo. Armado para aproveitar um contra-ataque e priorizando a defesa, o time visitante dificultou todas as ações do Palmeiras. Nos minutos finais, os visitantes chegaram a marcar, com Alesson aproveitando o rebote de Weverton, mas a arbitragem anulou o lance por causa de impedimento.

No apagar das luzes, o Allianz Parque explodiu. Após jogada pela esquerda, Piquerez cruzou na área, Richard Ríos tentou, a bola ficou viva na área e Breno Lopes, que tinha entrado na reta final da partida, finalizou para marcar o gol da partida.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 GOIÁS

PALMEIRAS - Weverton, Marcos Rocha (Kevin), Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael (Breno Lopes), Gabriel Menino (Richard Ríos), Mayke e Flaco López (Raphael Veiga); Rony e Artur (Endrick). Técnico: Abel Ferreira.

GOIÁS - Tadeu, Bruno Santos (Edu), Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli, Raphael Guzzo e Allano (Vinícius); João Magno (Alesson) e Anderson Oliveira (Palácios). Técnico: Armando Evangelista.

GOLS - Breno Lopes, aos 53 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (Fifa/DF)

CARTÕES AMARELOS - Flaco López, William Oliveira, Kevin, Guzzo

CARTÃO VERMELHO - Guzzo.

PÚBLICO - 38.146 pessoas.

RENDA - R$ 2.450.600,58.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).