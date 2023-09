Santo André perde em casa para o São José e segue na lanterna no Vôlei

Jogando no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia na noite de ontem, o Super Vôlei Santo André foi derrotado pelo Farma Conde/São José por 3 sets a 0, com parciais de 25-15, 25-21 e 25-19. Com a derrota, o time da região segue na lanterna do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino.

A equipe joseense não teve muito trabalho para fechar a partida, que durou pouco mais de uma hora. Quando tinha a posse de bola, o time do interior acelerava as jogadas e convertia os pontos. O saque forçado do São José foi um dos pontos altos. Embora o Santo André tenha apresentado ações de recepção com qualidade, o time da região pecou muito no ataque, desperdiçando muitas posses.

Na próxima rodada, dia 23, o SV Santo André vai a Guarulhos enfrentar o Vedacit. Já o São José receberá o Climed/Atibaia em seus domínios.