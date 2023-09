São Bernardo recebe São José com portões abertos

O São Bernardo FC enfrenta o São José-RS, hoje às 16h, em jogo válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida será no Estádio 1º de Maio e a entrada será gratuita. Com a iniciativa, a diretoria do Tigre espera a presença massiva do torcedor para apoiar o time na busca pela recuperação, já que na última rodada, o time da região perdeu para o Brusque fora de casa por 2 a 1.

Para o jogo de logo mais, o Tigre não contará com o zagueiro Bruno Azevedo, que teve lesão constatada no músculo posterior da coxa esquerda. Carlos Itambé e Eduardo Biazus são as opções. No mais, o time deverá ser o mesmo que jogou em Santa Catarina no último final de semana.

O técnico Márcio Zanardi completará hoje 80 jogos à frente do Tigre, “Nem nos meus melhores sonhos achei que chegaria a 80 jogos no São Bernardo. Estou muito feliz, mas meu objetivo é conseguir o acesso e levar o clube para um patamar maior”, comentou o treinador.

INGRESSOS

A diretoria do São Bernardo orienta os torcedores a chegarem cedo ao estádio para evitar aglomerações. Os portões serão abertos duas horas antes da partida e os ingressos serão entregues próximos às catracas.