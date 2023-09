Volta Ciclística do Grande ABC terá 600 atletas neste domingo

A 24ª edição da Volta Ciclística Internacional do Grande ABC acontece neste domingo (17). A prova terá largada em Paranapiacaba e percorrerá todos os sete municípios da região. No total, 600 participantes das categorias Elite/Sub 23, Junior e Open (a partir de 30 anos) vão percorrer 126 km pelas principais vias do Grande ABC.

A prova é válida pelos rankings Paulista de Estrada e da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), classe 4. Somente ciclistas filiados vão participar. “Teremos, mais uma vez, um grande evento percorrendo as cidades da região. E, para ficar ainda melhor, ainda ajudaremos os trabalhos sociais com a doação de leite”, destaca o presidente da Federação Paulista de Ciclismo, José Cláudio Facex.

A Volta Ciclística Internacional do Grande ABC tem como tradição muito equilíbrio e um elevado nível técnico. O seu percurso é uma das atrações, uma vez que cada via percorrida apresenta diferentes desafios aos ciclistas. Essa peculiaridade é o que costuma atrair alguns dos principais nomes da modalidade.

No ano passado, com chegada em Diadema, Kleber Ramos, de Pindamonhangaba, e Thayná Araújo, da equipe Santos Fupes, foram os vencedores da 23ª edição da prova.

Os maiores vencedores da prova na Elite são Luciene Ferreira, que subiu ao topo do pódio seis vezes (2005/2009/2021/2023/2015/2017) - no feminino, e, entre os homens, há três bicampeões: Daniel Rogelin (1998/2012), Jean Coloca (2003/2005) e Francisco Chamorro (2006/2008).

INTERDIÇÕES

Devido à passagem dos ciclistas pelas vias da região, diversos pontos sofrerão interdições momentâneas, sendo liberados assim que o pelotão passar. Apenas a via rebaixada da Perimetral, em Santo André, permanecerá interditada até o final da prova. Veja no quadro acima os locais por onde a Volta Ciclística irá passar e os horários estimados.