Paulo Serra reúne potenciais candidatos à sucessão em Sto.André

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), reuniu os principais quadros do governo cotados para encabeçar a candidatura governista no ano que vem, em um movimento de afunilamento de nomes do Paço para o pleito. O tucano também convidou o vereador Eduardo Leite, recentemente filiado ao PSB, para participar do encontro realizado ontem.

O Diário apurou que estiveram na reunião, além de Eduardo Leite, o vice-prefeito Luiz Zacarias (PL), os secretários da Pessoa com Deficiência, Jobert Minhoca (Podemos); de Planejamento Estratégico e Licenciamento, Acácio Miranda (Cidadania); de Saúde, Gilvan Junior; de Esportes, Marcelo Chehade (PSDB); de Educação, Almir Cicote (Avante); de Ações Governamentais, Pedrinho Botaro (PSDB), e o advogado Leandro Petrin, homem-forte da gestão tucana.

Conforme relatos de quem participou da reunião, Paulo Serra pediu união do grupo para a sucessão – chegou a citar o levantamento divulgado nesta semana pelo Diário/Paraná Pesquisas, que mostra o ex-prefeito Carlos Grana (PT) e a ex-vereadora Bete Siraque (PT) bem pontuados nos respectivos cenários. Ainda com a pesquisa como referência, comentou que o governo tucano conta com alta aprovação – de 80,1% – e que esse legado não pode ser desperdiçado com divisões no bloco de sustentação.

Na sequência, afirmou que o planejamento envolve escolher um quadro do PSDB para a corrida eleitoral. Dos presentes, só dois estão filiados no PSDB – Pedrinho e Chehade –, mas ainda há prazo para ingresso no tucanato, já que, pela lei eleitoral, o candidato precisa estar

registrado na sigla seis meses antes do pleito. A situação pode, porém, causar embaraço para alguns nomes por compromissos recém-assumidos da parte diretiva de partidos.

Paulo Serra justificou que a continuidade do modelo tucano de gestão tem consequências positivas para dentro do governo e para fora, na população. Na segunda etapa, porque o andreense identificou que o trabalho tem o DNA do PSDB. E, na primeira, porque ele constrói caminho de se consolidar como uma grande liderança tucana para além das fronteiras regionais – hoje Paulo Serra é presidente estadual da federação formada por PSDB e Cidadania e está muito próximo do atual presidente nacional do partido, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

E, por falar em Eduardo Leite, o homônimo do governador gaúcho foi convidado para participar da conversa, fato que causou estranheza. Eduardo, que foi eleito pelo PT e recentemente se filiou no PSB, tem demonstrado afinidade com o governo Paulo Serra desde o início do mandato, votando em projetos do Executivo mesmo a contragosto do petismo. Sua ida para o PSB tem como guia central uma pré-candidatura a prefeito no ano que vem.

“O prefeito me chamou para falar de alguns projetos para a cidade, algumas pautas que irão para a Câmara. Na sequência, me convidou para participar de uma reunião com vários de seus secretários, também para tratar sobre Santo André, projetos e programas que o governo vem desenvolvendo”, despistou Eduardo Leite. “A pauta eleitoral até tangenciou a reunião, mas o debate ficou muito focado em temas para a cidade”, insistiu.

A equipe do Diário procurou o prefeito Paulo Serra, que não retornou aos contatos até o fechamento desta edição.