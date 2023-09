Consórcio pede inclusão da Linha 20-Rosa no orçamento

Em audiência pública realizada pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) na Câmara de Mauá, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC pediu ao governo estadual para incluir a verba da Linha 20-Rosa do Metrô no orçamento de 2024, o que já aconteceu em governos anteriores.

“Aqui no Grande ABC nós temos dois grandes eixos e uma eterna promessa que é a vinda do Metrô. O metropolitano de São Paulo não é metropolitano na prática, porque só atende uma cidade. Hoje tem a Linha 20-Rosa, que está planejada, a Linha 18-Bronze virou o BRT-ABC, que inclusive precisamos integrar ao Corredor ABD, então nós temos que melhorar o sistema”, disse o secretário executivo do Consórcio, Mário Reali.

O pedido da entidade que representa as sete cidades visa garantir que o governo de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), não deixe o projeto do Metrô ao Grande ABC cair no esquecimento, como foi feito pelos governos anteriores.

As promessas de transporte de massa para interligar a região à Capital aparecem nas peças orçamentárias do Palácio dos Bandeirantes desde 2012, conforme levantamento do Diário, entre as propostas das linhas 18, 20 e BRT-ABC. Em 2014, o então governador Geraldo

Alckmin (à época no PSDB, hoje no PSB), chegou a reservar R$ 520,3 milhões do orçamento estadual para o ano seguinte na tentativa de destravar o projeto do modal à região. O montante foi definido logo após assinatura do contrato da Linha 18-Bronze, que em 2019 foi substituída pelo BRT. Para 2016, apesar de nenhum avanço, o valor caiu para R$ 269,9 milhões. Os valores em 2017 e 2018 caíram para R$ 20,8 milhões e R$ 1 milhão, respectivamente, além de R$ 40 para 2019. Para 2020 e 2021, o ex-governador João Doria (sem partido) orçou apenas R$ 20.

“As questões como custeio da saúde, por exemplo, são imediatas e não precisam esperar até o ano que vem. São coisas que nós conseguimos resolver dialogando com o governo. Agora, as questões envolvendo mobilidade, como o Metrô, a integração tarifária, melhorias no Rodoanel, são demandas que precisam estar no orçamento. Então nós separamos essas demandas e faremos as adequações quando o Executivo enviar o projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual) para a Assembleia”, comentou o deputado Luiz Cláudio Marcolino (PT), presente na audiência em Mauá.

CUSTO

O Metrô projeta um investimento de mais de R$ 32 bilhões para construir a nova Linha 20-Rosa, que vai ligar Santo André à Capital. A informação foi divulgada na terça-feira, durante palestra da companhia na 29ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. Na ocasião, foi exibido um slide com várias informações da nova linha em fase de estudos de impactos ambientais e projeto. Esse custo abrangeria a construção, desapropriação de terrenos, compra de equipamentos, entre diversas outras ações.

Segundo o projeto, a Linha 20-Rosa terá extensão de 31 quilômetros, com 24 estações e dois pátios de manutenção, entre as estações Santa Marina, no bairro da Lapa, na Capital, e Santo André, passando também pelas regiões de Pinheiros, Faria Lima, Rebouças, Moema, Cursino e São Bernardo. O modal terá conexão direta a diversas linhas de transporte sobre trilhos do próprio Metrô e da CPTM. A previsão é entregar toda a linha em plena operação até 2040.