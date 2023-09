Corredor ABD tem dois roubos de fios por semana

Na média, duas ocorrências de roubo ou furto de fios e cabos são registradas por semana no Corredor ABD. No último ano foram pelo menos 100 casos e, nos primeiros meses de 2023 a proporção foi mantida. As informações são da Next Mobilidade, empresa que opera o sistema de trólebus entre as zonas Sul e Leste da Capital, passando por Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá. Os crimes chamaram a atenção da Polícia Civil, que tem notado o aumento deste tipo de delito. Uma fonte ligada à corporação informou ao Diário que há indícios da participação de funcionários terceirizados de uma empresa de telefonia e que, inclusive, suspeita-se de sabotagem empresarial.

A subtração dos cabos e fios gera problemas para toda a sociedade, pois prejudica serviços essenciais, como telefonia, internet e fornecimento de luz para empresas e residências na região.

Por nota, a Next Mobilidade informou que o corredor é monitorado todas as noites por viaturas de fiscalização. Conforme a empresa, esse serviço impede que o número de roubos e furtos de cabos seja ainda maior ao longo dos 33 quilômetros de extensão do trajeto.

As empresas de telecomunicações também sentem a ação dos bandidos. Os roubos de fios e cabos neste setor cresceram 14% no Brasil, em 2022. Foram cerca de 4,72 milhões de metros de fios roubados no ano passado. Já em 2021, os números chegaram na casa de 4,13 milhões de metros, em todo território nacional. A estimativa foi feita pela Conexis Brasil Digital, que é a associação das maiores empresas de comunicação do País – Vivo, Algar Claro, Oi, Tim, e Sercomtel.

Só para efeito de comparação, do ponto mais ao Norte do Brasil até o extremo Sul, a distância é de aproximadamente 4,4 milhões de metros. Portanto, com a metragem subtraída em 2022, seria possível ligar os dois polos nacionais.

Por conta do aumento dessa prática criminosa, o número de pessoas prejudicadas também apresentou crescimento de 14% no País, em comparação com ano anterior. Conforme os dados da Conexis Brasil Digital, o furto de fiação deixou cerca de 7 milhões de consumidores sem acesso à internet ou com dificuldades de comunicação, em 2022.

O Estado de São Paulo permanece sendo o mais afetado por esse tipo de delito, mesmo assinalando um declínio de 4.2% no número, em relação a 2021. O território paulista continuou na primeira colocação do ranking com cerca 1,035 milhão de metros roubados no ano passado.

Logo em seguida aparecem, respectivamente, os Estados Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Diferentemente de São Paulo e Rio Grande do Sul, os outros três Estados, registram aumento no número de furtos de cabos. O destaque maior foi Espírito Santo, com um crescimento estimado de 155%.

A diretora de Relações Institucionais, Governamentais e de Comunicação da Conexis, Daniela Martins, destaca a importância de uma ação de segurança pública envolvendo o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, que abrange os Estados e também os municípios. “O setor defende a urgente implementação de políticas públicas de combate aos roubos e receptação de cabos e equipamentos e a aprovação urgente do PL 5846/2016, que tipifica e aumenta a punição para esses crimes”, afirmou Daniela.

No ramo de energia elétrica, os números também preocupam. A Enel Distribuição São Paulo registrou que cerca de 47 quilômetros de cabos da rede foram furtados na capital paulista, no período de janeiro de 2021 e abril de 2023. O levantamento pega toda a área de concessão da distribuidora.

Ainda de acordo com a companhia, aproximadamente 3.900 ocorrências de furtos de fios subterrâneos foram contabilizados, nos primeiros quatro meses deste ano. A estimativa é 53% maior do que a quantidade de crime praticados na mesma época de 2022.

Projeto de lei prevê penas mais duras para os criminosos

O Projeto de Lei 5846/2016 propõe que o roubo de fios e cabos gere uma pena de três a 10 anos de reclusão ao autor do crime. Já o furto, receberia um período de três a oito anos.

O delegado e secretário geral do Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo), Túlio Bueno, diz usuários de drogas são a maioria dos praticantes destes delitos. “Eles entram em algum lugar ou pegam no próprio poste da rua. Retiram para vender para receptadores”, ressaltou o delegado.

Segundo Bueno, essa espécie de crime alimenta um ciclo vicioso na sociedade. “Sendo a maioria usúarios de drogas, eles vendem para comprar mais entorpecentes. Então, além de alimentar os receptadores, alimenta também o tráfico de drogas”, prosseguiu.

Os principais compradores desses fios roubados são ferros velhos ilegais. O delegado evidencia que, atualmente, as operações dos departamentos policiais estão focando no receptadores do produto. “Muitos compradores se aproveitam dos indíviduos. Acabam adquirindo de um valor muito abaixo do que encontrariam legalmente no mercado. Eles alimentam esse tipo de crime”, completou.