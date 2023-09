Cantora de Santo André lança disco de canções autorais com show inédito no Sesc Pinheiros

No dia 27 de setembro, uma quarta-feira, às 20h, a artista andreense Tata Alves (@tataalvesoficial no Instagram) realiza o show de lançamento do disco Pele, no Auditório do Sesc Pinheiros, que fica na Rua Pais Leme, 195, em Pinheiros, na Capital.

Os ingressos custam a partir de R$10 e a venda online começa no dia 19 de setembro, a partir de 17h, no site do Sesc-SP (https://www.sescsp.org.br/). A venda de ingressos nas bilheterias acontece a partir do dia 20 de setembro, às 17h, em todas as unidades do Sesc-SP.

Cantora, compositora e violonista de Santo André, em seu novo disco, Tata Alves convida o público para uma imersão em seu universo criativo, com canções que, como ela própria diz, “fazem doer, sentir, sorrir e dançar”, embaladas ao som de fusões rítmicas, arranjos modernos e muita brasilidade.

Intitulado Pele, que denota algo comum a todas as pessoas, o disco traz canções autorais que desnudam a artista, transitando no extremo entre o mundo de dentro e o mundo de fora.

“Pele é aquilo que é único e diverso em cada pessoa, repleto de poderes e de fragilidades. Pele é o extremo do corpo; o exposto ao mundo de fora. É onde o arrepio acontece, é coisa íntima”, comenta Tata Alves.

Para a criação do álbum, a artista mergulhou dentro de si, em um processo de autoconhecimento com o qual percebeu não ser possível ignorar as muitas outras pessoas que nela vivem e ecoam. E também buscou refletir sobre nossas relações interpessoais e sociais.

“Tudo e todos estamos correlacionados em algum nível e de alguma forma. Cantar sobre si é cantar sobre muitas outras pessoas”, complementa Tata Alves.

As três primeiras faixas do disco já estão disponíveis no Youtube, sendo a primeira, intitulada PEI!, direcionada às ditas minorias; a segunda, chamada Eita Coisa Boa!, uma exaltação às relações íntimas e amorosas; e a terceira faixa, com nome de Patroa, um grito para e por todas as mulheres.