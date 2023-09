Cacau Show dá maior lance por área da Chocolates Pan

O terreno de 10.432 metros quadrados que por quase nove décadas abrigou a fábrica da Chocolates Pan, em São Caetano, poderá voltar a produzir guloseimas. Documento obtido com exclusividade pelo Diário mostra que o maior lance no leilão do imóvel foi dado ontem pela CCSH Administração de Bens Intangíveis Ltda, do Grupo Cacau Show. A empresa ofereceu R$ 70 milhões, com entrada de R$ 17,5 milhões e o saldo em 30 meses.

Outros dois lances foram dados. Um da de R$ 65 milhões, pagos à vista, da DGD Participações Ltda. E um da Construtora Patriani, de Santo André, que também ofertou R$ 70 milhões à prazo, mas condicionada a uma diligência técnica/ambiental para avaliar se seria possível construir prédios residenciais no local. Agora a Justiça irá avaliar as propostas e homologar o vencedor.

O comprador receberá o imóvel livre de qualquer débito. O valor da venda tem como objetivo pagar os credores e dar uma destinação útil à área.

Ao todo, foram formuladas 17 ofertas pelo terreno, que está localizado no bairro Santa Paula. O valor arrecadado servirá para quitação de dívidas acumuladas pela Pan.

A CCSH tem em seu quadro societário a Allshow Empreendimentos e Participações Ltda. Alexandre Tadeu da Costa, Angela Aparecida Sandes da Costa e André Boschetti Oliva.

Além do imóvel, foram arrematados também os lotes que continham automóveis e sucatas. Os demais, com móveis, máquinas e equipamentos seguem em aberto. Segundo a Positivo Leilões, organizadora e responsável pelo pregão, até ontem foram foram formulados 69 ofertas, sendo 17 para o terreno.

O leilão, que se encerraria às 13h, permaneceu morno até as 12h55, quando foi formulado o terceiro lance pela área. A partir daí, outros 14 foram feitos. A cada novo valor, três minutos eram acrescidos ao tempo do leilão. O que fez com que o pregão seguisse aberto até as 13h22.

PATRIANI

Como o Diário antecipou ontem, a Construtora Patriani fez uma oferta de R$ 70 milhões. Entretanto, como a proposta foi condicionada a uma diligência técnica/ambiental, ela foi encaminhada diretamente para o leiloeiro responsável. Ele entendeu que dessa forma a construtora andreense teria uma vantagem adicional em relação às demais concorrentes. Então, aceitou a proposta e a colocou no processo para que o juiz possa avaliar junto com as outras duas..

SOBRE A PAN

Localizada em uma das áreas mais valorizadas de São Caetano, a antiga fábrica de guloseimas começou a funcionar no endereço em 1935 e criou produtos que marcaram a infância de muitas crianças, como os cigarrinhos e as moedas de chocolate.

As dificuldades financeiras tiveram início em 2019 e. no início de 2023, a Pan deu entrada na Justiça com um pedido de autofalência, alegando que não tinha condições de honrar os R$ 260 milhões em dívidas que acumulava. A 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ (Região Administrativa Judiciária) de São Paulo recusou e, naquele mesmo mês, decretou a falência da empresa.