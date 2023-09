Nunes cutuca Boulos e diz que não é preciso 'invadir nada' para fazer política habitacional

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), fez críticas veladas ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), seu principal adversário nas eleições de 2024, durante um almoço com empresários em homenagem ao ex-presidente Michel Temer. Ao falar de entregas à frente da capital, afirmou que não é preciso "invadir nada" para fazer programas habitacionais.

Boulos é líder do Movimento de Trabalhadores Sem Teto (MTST), que reivindica acesso à moradia por meio de ocupações em edifícios urbanos.

"Nesse ano, nós temos R$ 11,5 bilhões de investimentos na cidade. Ano passado, foram 8.5. Ano que vem será 13.5. Antes, o maior investimento em 2020 tinha sido 4.1. Por isso, nós estamos fazendo o maior programa habitacional da história da cidade. Não precisa invadir nada, tomar nada de ninguém, não precisa desrespeitar a lei", disse.

Nunes e Boulos têm polarizado a disputa em São Paulo. De acordo com pesquisa Datafolha divulgada no final de agosto, o deputado federal tem 32%, enquanto o prefeito tem 24%.

Segundo pessoas que participaram do almoço, organizado pelo empresário Beto Saad, do grupo Bandeirantes, e realizado na casa do advogado Nelson Wilians, o evento teve o caráter de apoio à candidatura de Nunes.

Temer o elogiou, mas não fez menção direta às eleições municipais. Também evitou críticas ao governo Lula em sua fala. O evento foi realizado em comemoração ao Dia da Democracia.

Antes do evento em homenagem ao ex-presidente, Nunes também elogiou Temer na saída do hospital Vila Nova Star, onde visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, disse que quando começou sua trajetória no MDB chegou a distribuir santinhos do correligionário.