Paço de São Bernardo inicia corte de árvore que vitimizou criança de 5 anos em escola

Menos de uma semana após o acidente que matou uma menina de 5 anos em São Bernardo, após queda de um tronco, a Prefeitura iniciou a poda da falsa seringueira de onde o tronco que vitimizou a criança caiu, na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Lauro Gomes, no Bairro Rudge Ramos. Em 2019, após acionamento do vereador Julinho Fuzari (PSC) no Ministério Público para corte da árvore, o Paço afirmou que a mesma estava tombada pelo patrimônio histórico do município, e por isso, a retirada não poderia ser feita.

Conforme publicou o Diário nesta semana após documento obtido, a Secretaria de Educação, então comandada por Suzana Dechechi, havia recomendado para a gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB) a substituição da espécie por completo. A avaliação foi realizada pelo Ministério Público em 2019, depois que o vereador Julinho Fuzari (PSC) acionou a Promotoria após receber carta dos próprios alunos sobre o risco de queda da árvore.

Após a avaliação, a Secretaria de Educação informou que “seria necessária a substituição da espécie, buscando evitar danos ao patrimônio e, principalmente, risco à integridade física dos alunos e funcionários”. Ainda no documento do MP, a Secretaria de Meio Ambiente não procedeu com a retirada da árvore, alegando que a espécie era tombada pelo patrimônio histórico do município. E, por isso, apenas podas eram realizadas por parte da Secretaria de Serviços Urbanos.

A reportagem solicitou a informação sobre tombamento ao setor de Preservação da Memória do município, que afirma que “os pedidos de informações provindos de órgãos de comunicação são respondidas exclusivamente pela Secretaria de Comunicação desta Prefeitura”, a Pasta, porém, não retornou os questionamentos do Diário.

Ao Diário, a Prefeitura de São Bernardo informou na quarta-feira (13) que as aulas na unidade retornarão na segunda-feira (18) e até lá estão sendo realizadas intervenções preventivas em outras áreas da unidade escolar.

O caso foi registrado como morte suspeita acidental e está sendo investigado por meio de inquérito policial, sendo encaminhado ao 2º DP (Distrito Policial) do município.