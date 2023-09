Operação Impacto na região termina com quatro presos

Deflagrada nesta quinta-feira (14), a Operação Impacto prendeu quatro pessoas em seus dois dias de ação. A atividade foi realizada pelos comandos da Polícia Militar do Grande ABC e da Zona Leste da Capital, através do CPA/M6 e CPA/M11, com o objetivo de reduzir os indicadores criminais, sobretudo na região de divisa entre Santo André e São Paulo.

A operação teve a realização de ações ostensivas, realizando bloqueios policiais, averiguações de motos e automóveis, além de mirar o combate ao tráfico de drogas e à prática de roubo e furtos.

De acordo com informações da Polícia Militar, a operação Impacto teve como resultado, além das quatro prisões, 232 pessoas abordadas, 93 veículos vistoriados, na qual três deles foram recuperados por serem produto de roubo ou furto. A ação tem como objetivo aumentar a visibilidade policial e reduzir indicadores criminais, com a utilização da tecnologia de inteligência e geoprocessamento de dados.

A ação contou com 210 viaturas da Força Tática, Rocam, Ronda Escolar, Radiopatrulhamento, Bases Comunitárias Móveis, Batalhões Territoriais e Especializados, entre outros. O planejamento reuniu cerca de 325 agentes e contou ainda com a participação do grupamento aéreo da Polícia Militar e do helicóptero Águia. Além disso, a GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André também participou da ação.