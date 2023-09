PDT destitui Jefferson Magno e nomeia aliado de Luiz Fernando

O PDT de São Bernardo mudou de mãos. O empresário Jefferson Magno, que se apresentava como pré-candidato do partido à Prefeitura da cidade, foi destituído da função. Assessor parlamentar do deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura pelo PT, Luiz Fernando Teixeira, Haroldo Alves Rocha foi nomeado presidente da legenda no município.

O movimento tira um dos nomes na corrida eleitoral de São Bernardo e já coloca o PDT no arco de aliados de Luiz Fernando - o petista vinha dizendo, inclusive publicamente, que teria os pedetista em sua coalizão para o ano que vem.

Em nota, Haroldo disse que “o partido segue na luta pela reconstrução do País, juntamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e na luta pela pujança e desenvolvimento da cidade de São Bernardo em uma grande aliança com o Partido dos Trabalhadores”.

A nova nominata aparece no sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Além de Haroldo, a nova cúpula incluem William Leite de Meneses (vice-presidente), Anderson Kabuki (secretário-geral) e Lucia Clevaner Rossi (tesoureiro).

Jefferson Magno vinha sustentando que sua pré-candidatura à Prefeitura de São Bernardo estava acertada com o presidente nacional do PDT e ministro da Previdência, Carlos Lupi. O Diário entrou em contato e aguarda posicionamento dele.