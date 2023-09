‘Não demonstrou arrependimento algum’, diz delegada sobre assassino de enfermeira morta em São Bernardo

O autor do feminicídio da enfermeira Vanessa de Cássia Fontes, 35 anos, moradora do bairro Rudge Ramos, em São Bernardo, “não demonstrou arrependimento algum” do crime cometido, segundo afirma a delegada Kelly Cristina Sacchetto Cesar de Andrade, titular da Delegacia Seccional do município. A vítima foi assassinada pelo ex-marido, Bruno de Matos, que, após confessar o crime, auxiliou na busca pelo corpo e veículo da ex-companheira, fato detalhado pela titular do departamento de investigação.

Vanessa desapareceu no começo da tarde de quarta-feira (13), junto a seu veículo, após deixar o filho na escola. Na tarde desta quinta-feira, o ex-companheiro da enfermeira e pai do filho da vítima foi detido e confessou a morte por asfixiamento de Vanessa. “No momento que ele foi questionado, na hora que confessou, não demonstrou arrependimento algum, mas no interrogatório formal, até por estratégia, começou a dizer que se arrependeu e que havia feito besteria. A demonstração efetiva de arrependimento não foi observada”, disse a titular do departamento.

Segundo a delegada, em um primeiro momento, o autor do crime, que não tinha passagem pela polícia, mudava constantemente seu depoimento. “O Bruno, quando foi chamado para ser ouvido, confessou o crime, mas não dava detalhes como havia praticado, porém, naquele momento nossa prioridade era que ele nos levasse até o local onde deixou o corpo da vítima. Após isso, ele retornou a delegacia onde foi dada a voz de prisão em flagrante, onde passamos a interrogá-lo formalmente”, afirma.

No interrogatório, Bruno contou de forma cronológica como teria cometido o crime. No dia 13, quarta-feira, o homem encontrou Vanessa por volta das 12h, no prédio onde ela morava, no Rudge Ramos, em São Bernardo, solicitando uma conversa com a vítima sobre assuntos relacionados a visita ao filho, de 5 anos, deixado na escola pela mãe, que se preparava para ir trabalhar, pouco tempo antes. Vanessa enfrentava uma batalha judicial contra seu ex-companheiro para discutir a guarda do menino.

Os dois teriam saído do local no veículo de Vanessa, onde as discussões começaram. Segundo Bruno, em dado momento, a vítima passou a dizer frases como “você não é um bom pai” e que “não era homem suficiente para manter uma relação”, o que para ele “feria sua honra”, foi neste momento que o autor pediu para que o carro fosse parado, e começou os ataques, com as mãos no pescoço, esganando Vanessa. “Este ato ele confessa, descreve, e diz até que fez com que ela desfalecesse, pois tinha apenas perdido os sentidos até o momento”, revela a doutora.

Depois do ato, Bruno teria ido até a casa onde vive atualmente com a atual esposa, com o corpo de Vanessa no banco de trás. No local, o autor pegou uma blusa de frio e saiu dizendo que “iria trabalhar”, mas, na verdade, estaria indo até o Parque Pedroso, em Santo André, onde abandonou o corpo da vítima e o veículo. “Ele relata que após esse fato, teria chamado um motorista por aplicativo para sair do local, colocando dois endereços, sua casa e onde tinha deixado a sua motocicleta”, explica Kelly.

Bruno trabalhava como entregador por aplicativo e teria voltado a trabalhar após o fato. A motivação para a morte foi o afastamento do filho, que ele alegou que não conseguia ver há aproximadamente um ano. Após saber da repercussão do caso, o autor revelou para a atual companheira que “havia feito uma besteira” com Vanessa. A delegada afirma que a investigação aguarda laudos, e vai apurar o envolvimento da mulher no crime, já que Vanessa tinha uma medida protetiva contra ela, além de diversos B.O.s de ameaça de ambas as partes.